В частности туристы могут посетить древнеримское поселение Васто.

В Италии вблизи Рима находится живописный регион со средневековыми городками и раскидистыми виноградниками, куда приезжает меньше туристов, чем в более посещаемые места Европы, пишет Express.

Регион Абруццо расположен между побережьем Адриатического моря и Апеннинскими горами. В нем также находятся три национальных парка. Регион известен тем, что в нем обитает более 70% всех европейских видов флоры и фауны, благодаря чему регион получил название "зеленые легкие" Европы.

"Его зеленые горы, исторические города, шумные морские порты и богатая культура предлагают многое, не требуя толп туристов, приезжающих сюда, чтобы увидеть статуи. Посетители могут исследовать древнеримское поселение Васто, расположенное на вершине холма с потрясающим видом на океан", - рассказали в издании.

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По информации Mirror, в городке Васто можно посмотреть на собор, замок, посетить несколько музеев и великолепные сады в неаполитанском стиле. Для семейного отдыха эксперты советуют посетить курорты Васто-Марина или Сан-Никола.

Еще одним местом, которое точно стоит посетить, является природный заповедник в Пунта-Адерчи. Он имеет захватывающие виды на океан и холмы, а также является хорошим местом для прогулок.

Другие новости туризма

Как сообщал УНИАН, в Германии вырастет стоимость билетов на поезда. В частности, с 15 декабря в среднем на 5,9% подорожают билеты по тарифу Flexpreise. В то же время цена проездных на BahnCard 25 и BahnCard 50, а также льготных билетов Saver и Super Saver с лимитированным количеством поездок не изменится.

Также были названы курорты, где можно выпить самое дешевое просекко. Отмечается, что бокал самого доступного просекко или его локального аналога обходится в испанских курортных регионах Коста-дель-Соль и Коста-Дорада - 3,01 фунт стерлингов (около 3,61 евро по нынешнему курсу).

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