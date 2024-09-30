Они не знали об антитуристических настроениях в этом городе.

Туристы посетили столицу итальянского острова Сицилия, однако после прогулки поклялись никогда туда не возвращаться.

Историю разочарованных супругов публикует Daily Record. По словам женщины, сначала Палермо поразило их яркой атмосферой и изысканной старинной архитектурой. Пара имела всего несколько часов на прогулку и в какой-то момент обратила внимание на множество граффити-посланий к туристам. На одном из них было написано "Туристы, идите домой".

Выяснилось, что этим летом Сицилия серьезно пострадала от сильной засухи. Туризм лишь усугубил эту ситуацию - иногда отели были вынуждены отказывать отдыхающим из-за недостатка воды.

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"Увидев антитуристические знаки, мы почувствовали себя нежелательными гостями и немного забеспокоились. Но это заставило меня переосмыслить влияние моего отпуска на тех, кто называет этот город домом. Растущая негативная реакция на туризм на многих популярных направлениях заставила меня переосмыслить свою роль как путешественника. Возможно, пришло время исследовать те места, где нет туристических маршрутов", - добавила женщина.

Антитуристические протесты

Как известно, в этом году жители самых популярных среди туристов городов Испании вышли на протесты, призывая решить проблемы, к которым приводит массовый туризм.

Также против туристов выступали в Португалии, Италии и Греции. Люди жалуются на проблемы с водоснабжением и арендой жилья.

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