Испанские курортные регионы Коста-дель-Соль и Коста-Дорада больше всего радуют туристов ценами на игристые вина.

Хотя родиной популярного сорта игристого вина "просекко", оказавшегося под угрозой исчезновения из-за изменений климата, является Италия, дешевле всего этот напиток обходится туристам в других курортных странах.

Согласно свежему исследованию платформы TravelSupermarket, дешевле всего бокал просекко или его локального аналога обходится в испанских курортных регионах Коста-дель-Соль и Коста-Дорада – 3,01 фунт стерлингов (около 3,61 евро по нынешнему курсу). На второй строчке оказался кипрский курортный город Пафос, где бокал игристого обойдется туристам в среднем в 3,87 фунтов стерлингов (около 4,64 евро). Замкнул тройку лидером курортный остров Лансароте, также в Испании – 4,26 фунтов стерлингов (около 5,11 евро).

При этом авторы исследования не включили в этот список из 21 курортного направления ни один регион Италии, что выглядит несколько странно, поскольку на родине просекко бокал этого игристого напитка обычно стоит в пределах 1,5-3 евро.

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Также исследование TravelSupermarket определило курорты с самым дешевым бокалом пива в пляжном баре – здесь рейтинг возглавил Египет, где пинта пива обзодится в среднем в 1,43 фунта стерлингов (около 1,71 евро). За ним следуют курорты Доминиканской Республики и турецкая Анталия – 1,98 фунт стерлингов (или около 2,37 евро) и 2,08 фунтов стерлингов (или около 2,49 евро) соответственно.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали названы лучшие регионы Европы для любителей игристых вин. Помимо таких признанных винных центров, как Франция и Италия, в подборку попали и более неожиданные страны.

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