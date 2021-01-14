По состоянию на конец прошлого года это было более 60 стран.

По состоянию на сегодня граждане Украины могут путешествовать в 83 страны, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"По состоянию на сейчас в мире есть 83 страны, куда, несмотря на все ограничения, связанные с пандемией, могут въехать граждане Украины. По состоянию на конец прошлого года это было более 60 стран",- сказал он.

По словам Кулебы, МИД будет работать над тем, чтобы, несмотря на все сложности, вызванные пандемией, украинцы могли путешествовать по миру с соблюдением всех правил и гарантий безопасности.

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Автор: Леся Лещенко