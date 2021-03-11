На сегодня вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний МАУ, El Al или Israir.

Правительство Израиля, по результатам принятых Посольством Украины в Израиле мер, включит украинскую столицу Киев в перечень городов, в которые разрешено осуществлять авиарейсы.

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Как говорится в сообщении на сайте посольства, таким образом, граждане Украины могут воспользоваться авиарейсами украинских и израильских авиаперевозчиков для того чтобы вернуться домой.

В частности, авиакомпания "Международные авиалинии Украины"(МАУ) в связи с большим спросом, а также осложненными условиями осуществления авиасообщения, проинформировала о выполнении рейсов по маршруту "Киев - Тель-Авив - Киев" в ближайшее время".

Согласно сообщению пресс-службы компании, на данный момент МАУ получила подтверждение для выполнения рейсов в такие даты: Киев (KBP) - Тель-Авив (TLV) - по 2 рейса 14, 17, 18 марта, а также один рейс 15 марта; Тель-Авив (TLV) - Киев (KBP) - по одному рейсу 14, 15, 16, 17, 19 марта и 2 рейса 18 марта

"Соответственно, 14.03/15.03 (ночной рейс), 17.03/18.03 (ночной рейс), 18.03/19.03 (ночной рейс) и 16.03 (ночной рейс)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что рейсы МАУ в/из Тель-Авива имеют удобные стыковки с популярными европейскими и восточными направлениями.

"Через аэропорт "Борисполь" рейсы KBP-TLV-KBP стыкуются со Стамбулом, Дубаем, Лондоном, Миланом, Парижем, Амстердамом, Тбилиси, Баку, Прагой, Вильнюсом, Минском и регионами Украины", - сказано в сообщении.

Также вылететь из аэропорта Бен Гурион в Киев возможно нерегулярными рейсами авиакомпаний El Al или Israir. С полным расписанием авиарейсов можно ознакомиться по ссылке.

Ситуация с коронавирусом в Израиле

Согласно решению правительства Государства Израиль, по меньшей мере до 20 марта 2021 года продолжат действовать существенные ограничения на работу международного аэропорта Бен Гурион.

Израиль остается закрытым для иностранцев из-за пандемии коронавируса уже почти год. При этом в начале марта 2020 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна стала первой в мире, которая фактически победила эпидемию коронавируса COVID-19.

Сейчас Украина и Израиль ведут переговоры о взаимном признании паспортов вакцинации для туристических путешествий, однако есть определенные проблемы.

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Авторы: Марина Григоренко, Павел Степанец