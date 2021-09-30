Живописные горы и незабываемый колорит - отдых в Карпатах оставит много приятных воспоминаний.

Карпаты - одно из самых интересных туристических мест Украины. Однако некоторые люди часто не могут определиться, куда именно поехать в горы. Компания Google составила топ-4 туристических направления в Карпатах, которые пользуются наибольшей популярностью среди поисковых запросов Google-Maps&Search за 9 месяцев 2021 года.

Как сообщает Государственное агентство развития туризма в Facebook, перечень самых интересных мест в Карпатах корпорация составила по запросу ведомства.

Так, пользователи сети чаще всего искали информацию о таких туристических объектах в Карпатах:

На первом месте - Буковель. Здесь можно подняться на гору, покататься на лыжах и насладиться природой Карпат. Рекомендуем посетить Женецкий водопад и Введенскую церковь;

Драгобрат занял второе место. Курорт славится удивительной природой и купанием в чане. Хорошо подойдет профессионалам и любителям фрирайда (когда спуск происходит вне трассы). На Драгобрате есть 4 основные трассы, из которых самая длинная - 1300 метров;

На третьем месте - гуцульский городок Яремче, который называют жемчужиной Карпат. Великолепная природа, хороший сервис и все для комфортного и незабываемого отдыха - именно это туристы называют визитной карточкой Яремче;

Четвертое место по популярности в поисковой системе - Солотвино - мертвое море украинского Закарпатья. Здесь вас ждут целебные источники, уютные курорты и полный спектр приятных эмоций, а также много вкусной еды и приятная возможность улучшить здоровье.

Ранее УНИАН сообщал о топ-10 туристических зон по всей Украине, среди которых каждый точно можно найти идею для веселого и незабываемого отдыха.

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Автор: Полина Кузенко