На табличке, прикрепленной к часовне, написано, что ее установили "из-за появления дьявола", а произошло это "явление" вроде аж в 2017 году.

В украинских Карпатах на территории Верховинского национального природного парка возле границы с Румынией кто-то установил часовню с очень странной надписью. Ее заметили туристы и поделились фото в соцсетях.

Фото в заметке в Facebook и комментариях к нему опубликовал Богдан Салий.

На табличке, прикрепленной к часовне, написано, что ее установили "из-за явления дьявола", а произошло это "явление" вроде в 2017 году, пишет 24 канал.

"Часовня Господня установлена из-за явления дьявола 19.07.2017 в 13:28 между полониной Балтагура и горой Коман",- говорится в надписи на вмурованной в стену табличке у часовни.

Как пишет местное издание "Курс", в управлении лесного хозяйства Ивано-Франковской области сообщили, что такой объект на территории Верховинского НПП действительно есть. Впрочем, кто и когда его установил – неизвестно.

Отец Иван Рыбарук из храма Рождества Пресвятой Богородицы ПЦУ села Криворивня рассказал ZAXID.NET, что самой часовни не видел, но видел ее фотографии, а также фото облака, которое смахивает на дьявола.

Решение же местных жителей установить часовню на том месте – поддерживает: мол, она может быть защитой от злого духа.

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Автор: Виктория Гордиенко