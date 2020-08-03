Жирный котик тоже хочет в отпуск: SkyUp изменил условия перевозки животных в самолетах

Теперь на борт можно взять кота или собаку, суммарный вес которых вместе с контейнером не превышает 10 кг.

Украинский лоукостер SkyUp изменил предельный вес животных, которых можно провозить в салоне самолета.

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Как сообщает avianews.com, теперь на борт можно взять кота или собаку, суммарный вес которых вместе с контейнером не превышает 10 кг. Ранее ограничение составляло 8 кг.

При этом разрешенные габариты переноски остались неизменными — они не должны быть больше 55х40х20 см.

Перевозка домашнего животного в салоне самолета обойдется в 40 евро за один перелет при оплате заранее и в 50 евро при оплате в аэропорту.

В то же время если габариты и вес переноски и животного превышают разрешенные для провоза в салоне, они могут перевозиться в багажном отсеке авиалайнера.

Если общий вес составляет до 23 кг, услуга стоит 80 евро за рейс при оплате заранее и 100 евро в аэропорту.

Если вес превышает 23 кг, в аэропорту дополнительно необходимо будет заплатить 5 евро за каждый килограмм превышения. При этом общий вес кота или собаки вместе с переноской не может превышать 32 кг, а габариты по сумме трех измерений — 310 см.

Кроме того, в SkyUp отмечают, что на каждом рейсе может перевозиться не более четырех животных.

Как сообщал УНИАН.Туризм, в феврале 2020 года разрешенный вес для перевозки питомцев в салоне самолета с 8 кг до 10 кг увеличила МАУ.

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