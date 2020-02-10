"Чтобы не пришлось сажать на диету": МАУ разрешила брать в самолеты упитанных кошек и собак

С 12 февраля разрешат пребывание в самолете для кошек и собак весом до 10 кг.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" решила увеличить норму провоза в салоне самолета животных - с 8 до 10 кг.

Об этом сообщается на сайте авиаперевозчика.

Нововведение начнет действовать 12 февраля и коснется перевозки в салоне домашних любимцев – собак и кошек, и животных для эмоциональной поддержки. Стоимость услуги остается без изменений, заверили в МАУ.

По словам директора по коммуникациям МАУ Евгении Сацкой, в компании многие имеют своего домашнего любимца, поэтому понимают, насколько критичными могут быть даже лишние 500 граммов.

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"Соответственно, чтобы перед полетом нашим пассажирам не приходилось сажать пушистиков на диету или ломать голову над тем, как облегчить вес контейнера, мы добавили 2 кг к максимально разрешенной норме, действующей у большинства авиаперевозчиков", - отметила она.

Пассажирам напомнили, что вес контейнера с животным не должен превышать 10 кг, а габариты – 55х40х20 см. Он должен быть просторным, чтобы животное имело возможность стоять, свободно поворачиваться и лежать. В одном контейнере можно перевозить не более трех животных при условии, что им комфортно вместе. При этом один пассажир имеет право на провозку не более одного контейнера.

"Заказать и согласовать путешествие любимца следует минимум за 24 часа до вылета", - отметили в МАУ.

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Что касается путешествий служебных животных, сопровождающих пассажиров с ограниченной мобильностью или нарушениями зрения/слуха, а также собак-помощников сотрудников государственных органов и команд спасателей - условия остались неизменны. В данном случае ограничений по весу и размеру нет, а для бесплатного провоза нужны подтверждающие документы.

На борту самолета МАУ одновременно могут путешествовать восемь животных на дальнемагистральных рейсах (два в бизнес-классе, одно - в премиум и пять - в эконом). На ближне- и среднемагистральных рейсах допускаются четыре животных (одно в бизнес-классе и четыре - в эконом).

Как сообщал УНИАН, в аэропорту Хельсинки появились туалеты для домашних животных.