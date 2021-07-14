Супруги из Житомирской области летают на самолетах, ходят в турпоходы, а теперь вот - поездка на велосипедах на сотни километров в горы.

Супруги с Житомирской области активно пытаются доказать себе и другим, что после 50 лет жизнь только начинается.

Как говорится в сюжете ТСН, Вадим и Леся Войтюк летают на самолетах, отправляются в турпоходы, а теперь совершают поездку велосипедами на сотни километров в горы.

У пары есть автомобили и даже собственный самолет, но супруги уже пятый день едут на велосипедах. Вадим и Леся крутят педали по жаре, ежедневно проезжая по 150-180 километров. Так, с родной Житомирщины они уже добрались до Ивано-Франковщины.

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Едут не на скорость, не ставят рекорды – все для удовольствия. Например, сделали хороший крюк, чтобы взглянуть на знаменитый Таракановский форт и погулять по старому Бернандинскому монастырю в Гвоздце.

Для Леси это вообще первое такое долгое путешествие на велосипеде. Женщина взяла в дорогу несколько сумок с одеждой. Муж посмотрел на это и примастерил жене электродвигатель – чтобы ей было легче.

Ехать на велосипеде тяжело, но интересно, убеждает Леся. Однако главный вопрос: для чего это людям, у которых уже все есть?

"Мы начали это все уже после 50 так активно. Люди часто махнули уже рукой на себя, когда дошли до возраста, хотя на самом деле жизнь только начинается. Дети уже взрослые, состояние есть, можно уже ездить", – объясняет Вадим Войтюк.

Еще с десяток километров и финиш – Коломыя. Теплая встреча с друзьями. Но, оказывается, путешествие не кончилось, Вадим и Леся несколько дней передохнут и поедут дальше – в горы. Им еще надо Говерлу увидеть.

Подробнее смотрите в сюжете ТСН

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Автор: Виктория Гордиенко