Такое решение будет способствовать реализации туристического потенциала региона.

Кабинет министров распорядился открыть грузо-пассажирский международный пункт пропуска через государственную границу для воздушного сообщения в международном аэропорту «Житомир» имени С. П. Королева.

Соответствующее распоряжение правительство приняло на сегодняшнем заседании.

Отмечается, что такое решение будет способствовать реализации туристического потенциала региона, удовлетворит потребности населения региона в авиаперевозках и привлечет инвестиции в экономику Житомирской области.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2021 году направит боле 3 млрд грн на шесть региональных аэропортов – в Ривне, Виннице, Днепре, Закарпатье, Херсоне и Одессе. Больше всего из этих средств - 1,4 млрд грн - направят на начало строительства первой и второй очередей аэродрома Днепровского аэропорта.

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Власть планирует развивать региональные аэропорты в 16 городах Украины в рамках государственной программы.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков намерен создать сеть региональных аэропортов, развивать рынок внутренних авиаперевозок и выполнить цель по созданию национального авиаперевозчика.

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Автор: Павел Степанец