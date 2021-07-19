Предлагается ввести обязательную самоизоляцию для невакцинированных лиц, которые будут приезжать в Украину.

Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы Украины в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта".

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.

По словам министра Виктора Ляшко, предлагается, что все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или 7 дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест.

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Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.

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Автор: Татьяна Герасименко