Министерство здравоохранения предлагает усилить контроль при пересечении государственной границы Украины в связи с ростом в отдельных регионах мира и Европы случаев заболеваемости COVID-19, в частности из-за штамма "Дельта".
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь во время селекторного совещания.
По словам министра Виктора Ляшко, предлагается, что все невакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или 7 дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест.
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Украинцы до 18 лет и лица, выехавшие из страны до вступления постановления в силу, будут освобождаться от самоизоляции.
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