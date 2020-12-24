Имитация реки в центре Львова обойдется примерно в 80 млн грн.

Львовское архитектурное бюро Guess Line Architects разработало концепцию искусственного ручейка на пешеходной аллее в центре Львова, который будет имитировать русло реки Полтвы. Как известно, Полтва протекала вдоль современного проспекта Свободы до конца XIX века, после чего ее спрятали в коллектор.

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Как рассказал ZAXID.NET архитектор Guess Line Architects Андрей Лесюк, реальную реку из коллектора высвобождать не планируют, так как она очень загрязнена сточными водами.

"Город нуждается в воде. Открывать Полтву сейчас не целесообразно, но элементами ручейка мы бы хотели воссоздать ее направление. Поток может работать по принципу маленького фонтана: вода заливается в резервуар, откуда насос с фильтрами автоматически перекачивает ее по кругу», – пояснил архитектор.

Новый водоем может быть 120 м и пролегать от Оперного театра к памятнику Тарасу Шевченко. Вокруг ручейка предлагают обустроить общественное пространство, а пешеходную часть несколько сместить.

"Нам этот проект никто не заказывал. Недавно мы обнародовали концепцию обновления телебашни на Высоком замке. Этими проектами мы хотим показать наше видение изменений во Львове", - рассказал Андрей Лесюк.

По предварительным подсчетам, искусственный водоем в центре Львова может стоить около 80 млн грн. Зимой его предлагают использовать как каток.

Отметим, что архитекторы Guess Line Architects проектировали Мемориал Небесной Сотни во Львове и стали победителями архитектурного конкурса на проектирование нового отеля на ул. Дорошенко, 2.

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Автор: УНИАН