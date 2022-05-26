Территория Пущи-Водицы до сих пор обильно усыпана обломками ракет, неразорвавшимися снарядами и минами.

Пуща-Водица под Киевом, которую благодаря лесам, озерам и свежему воздуху называют "климатическим курортом", будет закрыта для отдыхающих минимум до конца лета 2022 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Спасатели рассказывают, что в течение последних полутора месяцев они вместе с взрывотехниками работают здесь почти без перерывов – находят тут обломки ракет, неразорванные снаряды и мины.

По их словам, в Пуще-Водице до сих пор опасно как в лесу, так и на обочинах дорог, так и в частном секторе. Также немало закладок россияне оставили в домах мирных жителей, они могут быть всюду – их уже находили в игрушках, чашках и даже в пианино. Поэтому тех, кто возвращается домой, просят быть очень осторожными: сперва помещения должны обследовать саперы, а уже после этого туда можно заходить жителям.

При этом спасатели призывают людей не трогать руками подозрительные предметы, а сразу звонить на номера 101 или 102.

"Территория вокруг нашего города очень сильно загрязнена минами и боеприпасами от российской агрессии. Это очень объемная территория. Мы имеем три лесопарковых хозяйства на территории нашего города. Это очень много времени нам нужно будет. Видимо, все лето мы потратим, чтобы провести обследование территории", – пояснил директор департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

Тем временем, ремонтники уже восстановили легендарную трамвайную колею из Киева в Пущу-Водицу. Маршруту трамвая №12 уже более 100 лет, железнодорожный путь пролегает прямо через лес, а сам маршрут является самым длинным в Украине – всего в пути трамвай проводит больше часа. При этом в какой-то момент трамвай резко перелетает из промышленной зоны в густой лес, чем привлекает немалое количество туристов.

Сейчас трамвай №12 возобновил работу, но в основном им пользуются местные – ходить влез и отдыхать на озерах спасатели и военные пока запрещают.

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