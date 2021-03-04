Португалия сейчас председательствует в Евросоюзе.

Власти Португалии, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, допускают, что не сертифицированные Европейским управлением по лекарственным средствам вакцины, которые уже циркулируют в Европе, могут быть включены в цифровой сертификат ЕС о вакцинации.

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Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Это проблема, которую нам нужно будет решить в ближайшее время", - заявила государственный секретарь Португалии по европейским делам Ана Паула Закариас, добавив, что "возможно и правдоподобно", что вакцины, которые не одобрены, будут указаны в сертификатах.

Представительница Португалии добавила, что Европейская комиссия, ответственная за мониторинг внедрения новых вакцин в государствах-членах, будет продолжать тесно сотрудничать с Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), чтобы гарантировать, что вакцины, о которых идет речь, не являются "незаконными".

Она напомнила, что некоторые страны-члены ЕС уже приобрели или объявили о своем намерении закупить вакцины, произведенные в России и Китае, чтобы преодолеть задержки с поставкой вакцин, разрешенных ЕС. В частности, после Венгрии, которая уже начала вводить российские вакцины "Спутник" V и китайскую Sinopharm, Словакия получила первые 200 000 доз российской вакцины.

Закариас объяснила, что сертификаты будут направлены на облегчение поездок, поэтому необходимо принять во внимание несколько вещей, а именно то, что "вакцинация не является обязательной, она является добровольной".

Введение паспортов вакцинации в Европе

Во время саммита в конце февраля 2021 года лидеры ЕС пришли к согласию, что единый паспорт Евросоюза о вакцинации от коронавируса будет разработан к лету.

Главным лоббистом паспортов вакцинации выступает Греция. Власти страны считают, что это будет способствовать восстановлению туризма. В начале февраля Греция даже уже подписала соглашение с Израилем о паспортах вакцинации, которое позволит восстановить туризм. Также идею активно поддерживают власти Австрии.

В то же время глава МИД Бельгии Софи Вильмес, комментируя проект цифрового паспорта вакцинации от COVID-19, выступила категорически против связи вакцинации со свободой передвижения в Европе.

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Автор: Марина Григоренко