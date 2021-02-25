Лидеры стран Европейского союза сегодня во время саммита обсудят темпы вакцинации и перспективы внедрения так называемых COVID-паспортов, говорится в сюжете ТСН.
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Отметим, главным лоббистом паспортов вакцинации выступает Греция. Власти страны считают, что это будет способствовать восстановлению туризма. Кстати, в начале февраля Греция уже подписала соглашение с Израилем о паспортах вакцинации, которое позволит возобновить туризм.
Также в поддержку паспортов вакцинации активно выступает Австрия. Так, австрийский канцлер Себастиан Курц на днях призвал ввести сертификат вакцинации от коронавируса на всей территории Евросоюза по израильскому образцу. Этот документ должен быть в цифровом формате и храниться в мобильном телефоне, сообщает Deutsche Welle.
По мнению австрийского канцлера, этот сертификат вакцинации должен, среди прочего, способствовать возвращению к свободе передвижения на территории ЕС, а также "гарантировать" работу в областях культуры, спорта и гастрономии.
Кроме того, идею с COVID-паспортами активно поддерживают в Испании и Португалии. Ввести сертификаты о вакцинации также собираются Швеция и Дания.
В то же время канцлер Германии Ангела Меркель выступает против того, чтобы вакцинированные от коронавируса имели какие-то преимущества над невакцинированными.
При этом, отмечает Deutsche Welle, правительство Германии открыто к переговорам относительно сертификата прививок в ЕС и связанного с ним упрощения правил для путешествий по Европе.
В частности, статс-министр по европейским вопросам в МИД Германии Михаэль Рот заявил, что сертификаты вакцинации могут быть важными не только для стран ЕС, которые особенно зависят от туризма, но и "для нас в Германии". При этом он отметил, что внедрение этих сертификатов должно быть возможным только при условии, если "значительная часть" населения уже будет вакцинирована.
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