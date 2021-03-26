По словам министра, МИД получает отчеты из Брюсселя от Представительства Украины в ЕС о развитии ситуации с созданием в Евросоюзе "цифровых зеленых сертификатов".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявляет, что внешнеполитическое ведомство отслеживает ситуацию с намерением Евросоюза создать "цифровые зеленые сертификаты", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии COVID-19.

Читайте такжеВ ВОЗ выступили против введения в Евросоюзе "паспортов вакцинации"Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"Что касается Евросоюза, то, безусловно, мы получаем регулярные доклады от нашего представительства при Евросоюзе о развитии процесса вокруг "паспортов" или сертификатов, прорабатываются различные решения. Поэтому у нас есть оперативная информация по этому поводу, мы в курсе того, что происходит", - сказал Кулеба.

Паспорта вакцинации для путешествий

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС создать "цифровой зеленый сертификат" единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививках, отрицательный тест или выздоровление после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Депутаты Европарламента намерены до лета рассмотреть и одобрить предложения Европейской комиссии по созданию "цифровых зеленых сертификатов", которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

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Автор: Виталий Саенко