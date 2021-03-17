В частности, в таких сертификатах будет информация о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении от COVID-19.

Европейская комиссия предложила странам-членам Европейского Союза создать "цифровой зеленый сертификат" для содействия безопасным свободным путешествиям в пределах ЕС во время пандемии COVID-19.

Об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

Как подчеркнули в ЕК, "цифровой зеленый сертификат" станет доказательством, что человеку сделали прививку против COVID-19, что он получил отрицательный результат теста или вылечился от коронавирусной болезни.

Такими сертификатами можно пользоваться в цифровой или бумажной формах бесплатно. Обе формы будут иметь QR-коды для отображения необходимой ключевой информации и цифровой подписи, чтобы гарантировать безопасность и подлинность сертификата.

Также Еврокомиссия окажет техническую помощь странам-членам для внедрения сертификатов. В частности, будет разработано программное обеспечение, чтобы все сертификаты можно было подтвердить в пределах Евросоюза.

Читайте такжеМинздрав обновил перечень карантинных зон: почти все области Украины стали "оранжевыми"Сертификаты будут содержать данные об имени, дате рождения, дате выдачи, соответствующую информацию о прививках, отрицательном тесте или выздоровлении от COVID-19, а также уникальный идентификатор сертификата. Эти данные будут проверяться только с целью проверки и удостоверения подлинности и действительности сертификатов.

При этом страны-члены ЕС и в дальнейшем будут нести ответственность за отмену публичных ограничений в области здравоохранения для путешественников, но эти решения должны касаться также и тех путешественников, которые будут иметь сертификаты.

Заместитель председателя Европейской комиссии Вера Йоурова заявила, что главные цели введения сертификатов заключаются в том, чтобы предложить простой для использования, недискриминационный и безопасный инструмент, который полностью соответствует защите данных.

"И мы продолжаем работать в направлении международной согласованности с другими партнерами", - сказала Йоурова.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс отметил, что внедрение "цифровых зеленых сертификатов" станет общим европейским подходом, чтобы обеспечить для граждан ЕС и членов их семей возможность безопасных путешествий с минимальными ограничениями этим летом. В то же время он отмечает, что эти сертификаты не будут предпосылкой для свободных путешествий.

"Общий подход ЕС не только поможет нам постепенно восстановить свободное передвижение в пределах ЕС и избежать разделения. Это также шанс, чтобы повлиять на глобальные стандарты и стать примером, основанным на наших европейских ценностях, и в частности таких, как защита данных", - отметил Рейндерс.

Паспорта вакцинации: что известно

В феврале сообщалось, что цифровые паспорта с информацией о вакцинации против COVID-19 для путешественников, над которым работает Международная ассоциация воздушного транспорта, могут быть запущены "в течение нескольких недель".

Созданием паспортов вакцинации занималась не только IATA. В январе несколько технологических и медицинских компаний, среди которых Microsoft, Salesforce и Oracle, запустили инициативу по разработке такой технологии. Сообщалось и о местных системах, например, в Дании или Лос-Анджелесе.

В ЕС идея о предоставлении тем, кто вакцинировался от COVID-19, сертификата для возможности путешествовать - так называемого "паспорта вакцинации" - вызвала споры. Страны с развитым туристическим сектором, как правило, были более благосклонны к этой концепции, например, Италия, Болгария, Португалия, Словения и Испания.

В январе премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ввести свидетельство о вакцинации, чтобы восстановить поездки. Кипр также настаивал на том, чтобы вакцинированным путешественникам разрешили отказаться от тестирования и карантина во время путешествий по странам ЕС.

В Еврокомиссии планировали до конца марта представить проект "цифрового зеленого паспорта" для вакцинированных от коронавируса. Введение паспорта вакцинации называлось надежным путем для отмены ограничений, также это должно способствовать восстановлению свободных путешествий по Европе.

В начале марта президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн заявила, что правительства 27 стран-членов Европейского Союза должны немедленно начать техническую работу по внедрению до лета сертификатов прививок против COVID-19.

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Автор: Виталий Саенко