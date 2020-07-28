ABC News: Авиационные путешествия не восстановятся полностью до 2024 года

Международный профсоюз авиационного транспорта ухудшил свои ожидания относительно возрождения сектора после пандемии коронавируса.

Глобальные авиационные путешествия восстанавливаются медленнее, чем ожидалось. Поэтому теперь перевозчики считают, что возвращение к допандемических показателей произойдет не ранее 2024 года.

Как пишет ABC News, "Международная ассоциация воздушного транспорта" отодвинула свой прогноз относительно восстановления отрасли на целый год из-за медленных темпов сдерживания вспышки коронавируса в США и развивающихся странах.

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В отрасли видят определенное восстановление после жесткого карантина в апреле. Но плохие новости в том, что любое увеличение перевозок "едва заметно". Об этом сказал главный экономист Международной ассоциации воздушного транспорта" Брайан Пирс во время онлайн-брифинга для журналистов.

По словам Пирса, авиационные перевозки не восстанавливаются синхронно с ростом уверенности бизнеса в Европе, США и Китае. В июне трафик был на 86,5% ниже, чем аналогичного месяца в прошлом году. Для сравнения, в апреле сокращение составляло 94,1%. Это улучшение "даже приблизительно не может увеличить уверенность бизнеса", - сказал Пирс. В Китае рост перевозок больше, чем в других уголках мира. В США авиационная отрасль тоже наращивала трафик, но потом новые случаи заражения COVID-19 в ряде штатов остановили этот процесс.

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Несмотря на то, что много самолетов до сих пор остаются на земле, авиакомпании не могут наполнить салоны тех, которые выполняют рейсы. На внутренних рейсах они в среднем продают 62,9% мест. На международных линиях показатель еще меньше - лишь 38,9% мест удается заполнить. А этого не достаточно, чтобы перевозки стали приносить доход.

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