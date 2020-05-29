Глава Ryanair рассказал, когда будут возвращать деньги за отмененные рейсы

Обработка всех заявок может занять до полугода.

Глава ирландского лоукоста Ryanair Майкл О’Лири рассказал, когда авиакомпания планирует возвращать деньги владельцам билетов на отмененные из-за пандемии коронавируса рейсы.

По его словам, обработка всех заявок по билетам Ryanair на отмененные рейсы займет от 3 до 6 месяцев. Об этом он сказал в радиоэфире ирландской общественной телерадиокомпании RTE, пишет портал avianews.

Майкл О’Лири отметил, что рекордное число необработанных запросов связано с отменой рейсов в течение трех месяцев из-за решения правительств разных стран, а также ограничениями в работе отдела возврата. Последний, по его словами, должен заработать в привычном режиме с 1 июня.

Читайте такжеWizz Air с 1 мая возобновляет некоторые рейсы из аэропорта Вены

Общая стоимость билетов на отмененные рейсы Ryanair составляет €1,2 млрд. Авиакомпания уже обработала заявки на €400 млн в виде выдачи ваучеров на покупку новых билетов или путем переноса вылетов на новые даты.

При этом глава Ryanair заявил, что пассажиры также смогут рассчитывать на возврат денег за билеты, однако это займет до полугода.

Как сообщал УНИАН, Ryanair планирует возобновить летом полеты только по 24 из 47 украинских маршрутов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.