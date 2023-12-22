Сейчас на севере Европы бушует шторм "Пиа", который вызывает задержки в аэропортах, на железной дороге и на дорогах.

Ряд европейских аэропортов отменили множество авиарейсов из-за шторма "Пиа", бушующего на севере Европы.

Как сообщает NL Times, в крупнейшем международном аэропорту Нидерландов – "Схипгол" в Амстердаме – из-за мощного шторма "Пиа" отменили более 320 рейсов и задержали еще почти 650 рейсов.

Аэропорт Роттердам/Гаага также предупредил о возможных задержках и отмене рейсов, были задержки и в аэропорту Эйндховена.

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Помимо аэропортов, шторм вызвал задержки на железной дороге и автодорогах Нидерландов.

Между тем, финское издание Yle сообщило, что в аэропорту Хельсинки ожидаются задержки многих рейсов из-за сильного снегопада и ветра. Например, рейс Finnair из Хельсинки-Вантаа в Брюссель, по оценкам, отправляется почти на три часа с опозданием. Однако точной информации о продолжительности задержек пока нет.

"Погода неблагоприятная и стоит ожидать задержек", – говорится в сообщении Finavia.

Кроме того, в Independent сообщили, что самый загруженный аэропорт Великобритании лондонский "Хитроу" ожидает, что пятница 22 декабря станет самым загруженным днем зимы из-за 250 тыс. путешественников.

Также аэропорты Бристоля, Бирмингема, Эдинбурга, Глазго и Абердина отмечают, что пятница будет самым загруженным днем зимы.

При этом авиакомпания British Airways отменила 20 внутренних и европейских рейсов в/из Хитроу, включая Манчестер, Ньюкасл и Глазго. Пассажирам перебронируют альтернативные рейсы.

Рождественские путешествия в Европе 2023

Ирландский лоукостер Ryanair в преддверии начала сезона рождественских отпусков в конце декабря 2023 года выпустил напоминание для пассажиров по поводу того, какие привычные праздничные атрибуты ни в коем случае нельзя брать на борт самолета.

В то же время комиссар по внутренним делам Евросоюза Ильва Йоханссон ранее предупредила об огромном риске террористических атак на рождественские праздники в Европе.

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