Ряд европейских аэропортов отменили множество авиарейсов из-за шторма "Пиа", бушующего на севере Европы.
Как сообщает NL Times, в крупнейшем международном аэропорту Нидерландов – "Схипгол" в Амстердаме – из-за мощного шторма "Пиа" отменили более 320 рейсов и задержали еще почти 650 рейсов.
Аэропорт Роттердам/Гаага также предупредил о возможных задержках и отмене рейсов, были задержки и в аэропорту Эйндховена.
Помимо аэропортов, шторм вызвал задержки на железной дороге и автодорогах Нидерландов.
Между тем, финское издание Yle сообщило, что в аэропорту Хельсинки ожидаются задержки многих рейсов из-за сильного снегопада и ветра. Например, рейс Finnair из Хельсинки-Вантаа в Брюссель, по оценкам, отправляется почти на три часа с опозданием. Однако точной информации о продолжительности задержек пока нет.
"Погода неблагоприятная и стоит ожидать задержек", – говорится в сообщении Finavia.
Кроме того, в Independent сообщили, что самый загруженный аэропорт Великобритании лондонский "Хитроу" ожидает, что пятница 22 декабря станет самым загруженным днем зимы из-за 250 тыс. путешественников.
Также аэропорты Бристоля, Бирмингема, Эдинбурга, Глазго и Абердина отмечают, что пятница будет самым загруженным днем зимы.
При этом авиакомпания British Airways отменила 20 внутренних и европейских рейсов в/из Хитроу, включая Манчестер, Ньюкасл и Глазго. Пассажирам перебронируют альтернативные рейсы.
Рождественские путешествия в Европе 2023
Ирландский лоукостер Ryanair в преддверии начала сезона рождественских отпусков в конце декабря 2023 года выпустил напоминание для пассажиров по поводу того, какие привычные праздничные атрибуты ни в коем случае нельзя брать на борт самолета.
В то же время комиссар по внутренним делам Евросоюза Ильва Йоханссон ранее предупредила об огромном риске террористических атак на рождественские праздники в Европе.
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