Оказывается, далеко не все привычные праздничные предметы можно брать в аэропорт или на борт самолета.

Ирландский лоукостер Ryanair накануне начала сезона рождественских отпусков в конце декабря выпустил напоминание для пассажиров по поводу того, какие привычные праздничные атрибуты ни в коем случае нельзя брать на борт самолета.

"В связи с началом ежегодного зимнего потока пассажиров в аэропортах по всему миру в декабре этого года ожидается повышенная загруженность. В спешке и суете, бутылки с виски будут выбрасываться, парфюмерия брошена, а подарки в праздничной упаковке конфискованы сотрудниками службы безопасности аэропорта. Каждый год одна и та же история – без необходимости. Имея это в виду, мы составили удобный список того, что можно и что нельзя делать, чтобы увидеть ваше счастливое прохождение через службу безопасности европейских аэропортов в это Рождество", – говорится в сообщении авиакомпании.

Что можно и что нельзя брать в аэропорт и на самолет в Рождество

1. Сохранность ценностей. Не кладите в зарегистрированный багаж дорогие часы, лимитированные фигурки из "Звездных войн" или ценные фотографии. Если эти подарки будут украдены, повреждены или потеряны, вы не получите за них компенсацию.

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Ценные вещи лучше взять с собой в самолет в ручной клади меньшего размера (той, которую вы можете спрятать под сиденьем перед вами). Для вашего спокойствия лучший способ обеспечить безопасную доставку ваших драгоценных подарков – это носить их там, где вы сможете за ними присматривать.

2. Категорически запрещено. Не берите с собой в ручную кладь игрушки, похожие на оружие – игрушечные пистолеты, водяные пистолеты, рогатки, дротики и спортивные биты.

Попперы, бенгальские огни, фейерверки или рождественские хлопушки считаются взрывоопасными/легковоспламеняющимися предметами, которые представляют угрозу здоровью пассажиров и экипажа, а также безопасности воздушного судна. Эти предметы нельзябрать на борт ни в багаже, ни в ручной клади – лучше покупать их уже по месту отдыха.

3. Подарки в праздничной упаковке. Завернутые в праздничную бумагу подарки нельзя проносить в ручной клади – они, скорее всего, будут открыты и проверены сотрудниками службы безопасности аэропорта.

Вместо этого сложенную подарочную упаковку можно взять с собой отдельно, чтобы завернуть подарок по прибытию. При этом завернутые подарки можно провозить в зарегистрированном багаже.

4. Жидкости. Алкоголь и косметика являются весьма популярным подарками, однако не стоит забывать, что в ручную кладь можна брать жидкости суммарным объемом не более 100 мл. В частности, под запрет попадают:

Все напитки, включая воду, алкоголь, супы и сиропы

Крема, лосьоны, масла, духи, блески для губ, тушь и так далее

Спреи и баллоны под давлением, включая пену для бритья и спреи-дезодоранты

Пасты, в том числе зубные

Гели, в том числе гель для волос и душа

Джемы и варенье

Рождественские украшения, наполненные водой, например снежные шары

Исключение составляют только детское питание и лекарства, но только в объемах, необходимых во время полета.

Если вы перевозите жидкости объемом менее 100 мл, они должны содержаться в общем прозрачном закрывающемся пластиковом пакете объемом не более 1 литра (примерно 20 х 20 см). Пакет должен быть запечатан.

При этом жидкости в любом объеме можно провозить в зарегистрированном багаже.

Купленные в duty free жидкости можно проность на борт в тарах более 100 мл, однако стоит учесть, что у каждой авиакомпании на этот счет свои правила – если одни разрешают проносить их бесплатно в неограниченном количестве, то другие только в объемах, которые помещаются в ручной клади. Все остальное будет считаться как дополнительный багаж, за который придется заплатить.

5. Хрупкие подарки. Керамические/хрупкие подарки следует завернуть в пузырчатую пленку, а затем в толстовку или другой мягкий/плотный предмет одежды. Перевозить их стоит в зарегистрированном багаже.

Как сообщал УНИАН, ранее туристам рассказали, какие места в самолете лучше не выбирать зимой, если они не хотят заболеть.

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