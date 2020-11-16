Туристам на Бали (Индонезия) может грозить тюремное заключение за употребление алкоголя, если соответствующие предложения по изменениям в законодательство будут поддержаны.
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Как сообщает The Independent, Палата представителей Индонезии продолжает обдумывать законопроект, запрещающий алкоголь и угрожающий тем, кто будет уличен в его производстве, распространении и хранении, тюремным заключением на срок от двух до 10 лет.
Для тех, кого поймают за употреблением алкоголя, наказание будет менее суровым.
Это предложение, в частности, обсуждается 21 политиком из консервативных исламских партий, которые ссылаются на части Корана, указывающие, что мусульмане не должны употреблять алкоголь.
В то же время официальные лица с индонезийского острова Бали, чрезвычайно популярного места отдыха, ясно дали понять, что они не поддерживают эти ограничения.
Большая часть доходов Бали зависит от туризма. Число международных туристов на Бали выросло в 2019 году до 6,3 миллиона человек. Однако отрасль сильно пострадала от пандемии коронавируса в 2020 году.
Несмотря на первоначальные надежды на то, что Бали сможет вновь открыться для международного туризма с сентября этого года, в августе власти острова подтвердили, что он будет закрыт до 2021 года вместе с остальной частью страны.
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