Предложение продвигают политики-мусульмане в Палате представителей Индонезии, власти острова Бали - против.

Туристам на Бали (Индонезия) может грозить тюремное заключение за употребление алкоголя, если соответствующие предложения по изменениям в законодательство будут поддержаны.

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Как сообщает The Independent, Палата представителей Индонезии продолжает обдумывать законопроект, запрещающий алкоголь и угрожающий тем, кто будет уличен в его производстве, распространении и хранении, тюремным заключением на срок от двух до 10 лет.

Для тех, кого поймают за употреблением алкоголя, наказание будет менее суровым.

Это предложение, в частности, обсуждается 21 политиком из консервативных исламских партий, которые ссылаются на части Корана, указывающие, что мусульмане не должны употреблять алкоголь.

В то же время официальные лица с индонезийского острова Бали, чрезвычайно популярного места отдыха, ясно дали понять, что они не поддерживают эти ограничения.

Большая часть доходов Бали зависит от туризма. Число международных туристов на Бали выросло в 2019 году до 6,3 миллиона человек. Однако отрасль сильно пострадала от пандемии коронавируса в 2020 году.

Несмотря на первоначальные надежды на то, что Бали сможет вновь открыться для международного туризма с сентября этого года, в августе власти острова подтвердили, что он будет закрыт до 2021 года вместе с остальной частью страны.

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Перевод: Марина Григоренко