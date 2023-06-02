Более 70% сдаваемой в краткосрочную аренду частной собственности во Флоренции находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Итальянская Флоренция объявила о запрете на новую краткосрочную частную аренду жилья для туристов, например, через Airbnb, в историческом центре города.

Как пишет The Independent, таким образом местные власти хотят сделать жилье более доступным для постоянных жителей города.

Как одно из самых популярных туристических направлений в Италии, Флоренция столкнулась с тем, что ее жилищный фонд истощается за счет краткосрочной аренды (менее 30 дней). При этом прогнозируемо такое жилье туристам предлагают в историческом центре по довольно высоким ценам, таким образом лишая жителей города возможности получить хорошее жилье по доступным ценам.

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В итоге, совсем недавно студенты во Флоренции, а также в других популярных итальянских городах разбили палатки в кампусах университетов в знак протеста против отсутствия доступного жилья.

Всего во Флоренции имеется около 11 тысяч объектов недвижимости, сдаваемых в краткосрочную аренду. При этом более 70% сдаваемой в краткосрочную аренду частной собственности в городе находятся в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

При этом власти города подчеркивают, что запрет не затронет уже зарегистрированные 8 тысяч объектов в центре города – она распространится только на тех, кто захочет выставить свое жилье под краткосрочную аренду впервые.

Вместо этого власти планируют предложить налоговые льготы владельцам жилья, которые будут сдавать свою собственность в долгосрочную аренду.

Как сообщал УНИАН, ранее Флоренция попала в топ-5 городов Европы с самыми дорогими отелями в 2023 году. Ночь в трехвездочном отеле по состоянию на июнь обойдется здесь в среднем в 250 долларов.

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