Гости на 25 дней открыли краны с водой, включили везде свет и запустили газовую плиту.

Владелец жилья на Airbnb получил счет за коммунальные услуги в размере 1570 долларов США после того, как пара туристов отомстила ему за отказ отменить бронирование.

Как пишет The Independent, мстительные туристы из Китая забронировали виллу в Сеуле (Южная Корея) на 25 дней, и в этот период они постоянно оставляли включенными газ, свет и воду, что привело к огромным счетам на коммуналку.

Отмечается, что проблемы возникли после того, как пара забронировала жилье на Airbnb, полностью оплатив свое пребывание там на три с половиной недели, и только после этого поняла, что вилла расположена на окраине столицы, а не в центре города. Хозяин жилья отказался отменить бронь, и тогда туристы взяли дело в свои руки.

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По словам хозяина жилья, гости связались с ним и спросили, есть ли в доме камеры наблюдения. Как только он подтвердил, что их нет, посетители вошли и включили как можно больше света, кранов с водой, электрических приборов и газовых плит. При этом они не остались на вилле, а вместо этого путешествовали по Южной Корее и возвращались на виллу всего пять раз за 25 дней, оставаясь каждый раз не более чем на пять минут.

Хозяин жилья обнаружил проблему только после того, как пара выселилась, а его газовая компания связалась с ним по поводу значительного увеличения использования газа, опасаясь, что может быть утечка.

Когда хозяин зашел на виллу, он обнаружил, что окна открыты и горит газ. Ему выставили счет за воду и электричество на 116 долларов, счет за газ на 730 долларов и 728 долларов на "прочие расходы". За это время пара израсходовала более 120 тысяч литров воды.

В это же время отмечается, что служба поддержки клиентов Airbnb заявила, что "не может сделать исключение и помочь ему с компенсацией", ведь AirCover от Airbnb защищает хозяев, покрывая ущерб имуществу, но не покрывает счета за коммунальные услуги. Мужчине предложили решить спор напрямую с парой, но они уже покинули страну.

Как ранее сообщал УНИАН, полиция американского штата Юта арестовала местного жителя после того, как он угрожал своему соседу и гостям, снимающим его дом на Airbnb, встречая их с дробовиком.

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