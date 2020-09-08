Украина попала в число стран, граждан которых пустят в Иорданию.

Иордания 8 сентября 2020 года открыла свои границы для иностранного туризма.

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Как сообщает Travel off Path, вчера Национальный центр по безопасности и кризисному управлению Иордании дал разрешение на возобновление международных рейсов в Международном аэропорту «Королевая Алия» (32 километра к югу от Аммана, столицы Иордании), начиная с 8 сентября.

Отмечается, что изначально открытие было запланировано на 6 августа, но было отложено из-за новой вспышки COVID-19.

При этом Иордания откроется не для всех, а только для туристов из 43 стран, которые дополнительно будут классифицированы на три категории: красные, желтые и зеленые – в зависимости от масштаба вспышки COVID-19 в пределах их собственных границ.

В число «зеленых» попали 15 стран: Канада, Кипр, Чехия, Дания, Греция, Гонконг, Венгрия, Литва, Малайзия, Марокко, Польша, Швейцария, Таиланд, Турция и Тунис. При этом туристы из этих стран должны будут по прибытию в Иорданию предъявить результаты отрицательного ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета. По прибытию они пройдут еще один ПЦР-тест. При отрицательном результате «зеленые» путешественники освобождаются от карантина.

В число «желтых» попали 7 стран: Алжир, Австрия, Германия, Италия, Мальта, Нидерланды и ОАЭ. Гости из этих стран также должны будут дважды пройти тест на коронавирус – перед вылетом и по прилету. Однако независимо от результатов анализов, все они будут отправлены на стационарный карантин сроком на семь дней, а затем на домашний карантин еще на семь дней.

Еще 20 стран, в том числе Украина, попали в «красный» список: Бахрейн, Бельгия, Франция, Ирак, Кувейт, Ливан, Ливия, Оман, Катар, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Испания, Великобритания, Украина, США, Египет, Судан, Сирия и Йемен. Туристы из этих стран также должны будут сдать тесты на коронавирус перед вылетом и по прилету, и независимо от результатов тестирования будут отправлены на институциональный карантин сроком на семь дней, а затем на домашний карантин еще на семь дней с отслеживающим браслетом.

Другие требования к въезду в Иорданию:

Все путешественники должны заполнить онлайн-форму «Декларация о путешествии в Иорданию» перед поездкой.

Все путешественники должны внести предоплату в 56 долларов за проведение теста COVID-19 по прибытии. Оплата будет произведена во время заполнения «Декларации о поездке в Иорданию».

Установить приложение Aman.jo на своем мобильном устройстве.

Предоставить доказательства того, что вы проживали в стране отъезда не менее 14 дней.

Предоставить подтверждение туристической страховки, которая покрывает лечение от COVID-19.

Гражданам Украины для визита в Иорданию нужна виза. Оформить ее можно за 2-3 дня в посольстве или же получить прямо в аэропорту или на границе. Стоимость такой визы – 57 долларов.

Интересные факты об Иордании:

Иордания – арабское государство на восточном берегу реки Иордан, известное своими древними памятниками, природными заповедниками и морскими курортами, пишет Wikipedia.

В Иордании находится знаменитая археологическая достопримечательность – город Петра, история которого восходит к 300-м годам до н. э. Когда-то он был столицей древнего Набатейского царства. Город расположен в узкой долине, и надгробия, храмы и памятники высечены в окружающих скалах из розового песчаника. Поэтому Петру еще называют Розовым городом.

Около 90% территории королевства Иордания занимают пустыни и полупустыни.

Туризм – один из важнейших секторов экономики Иордании: на него приходится 10% ВВП. По официальным данным, в 2017 году в Иордании было зарегистрировано 1,1 млн посещений иностранных туристов. Почти четверть из них приходится на тех, кто приезжает сюда лечиться. Согласно статистике Международной торговой ассоциации, Иордания занимает пятое место в мире по развитию медицинского туризма.

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Перевод: Марина Григоренко