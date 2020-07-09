Авиаперевозчик не несет ответственность за отказ пассажиру во въезде в другую страну – разъяснение

При этом пассажир по требованию перевозчика или государственных органов должен оплатить из собственного кармана полет домой, если от него потребуют немедленно покинуть территорию иностранного государства.

Авиакомпания не отвечает за отказ пассажиру во въезде в страну (пунктов назначения, транзита) и имеет право отказать в перевозке пассажиру, не выполнившему применяемых законов, или документы которого не оформлены надлежащим образом.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

«Стоит отметить, что согласно Авиационным правилам «Правил воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа» пассажир отвечает за получение всех необходимых для путешествия документов, виз, разрешений, справок и др., а также за выполнение требований законодательства относительно выезда, въезда, транзита страны отправления, прибытия и транзита», – говорится в сообщении.

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При этом пассажир по требованию перевозчика или государственных органов должен оплатить из собственного кармана полет домой, если от него потребуют немедленно покинуть территорию иностранного государства.

«Авиакомпания имеет право не возвращать суммы, оплаченные пассажиром за осуществленную воздушную перевозку к месту, где было отказано пассажиру во въезде, или места депортации», – объясняют в службе.

Однако перевозчики обязаны информировать пассажиров, которые только оформляют билеты, об административных формальностях во время странствий по выбранному маршруту.

«Госавиаслужба обратила внимание украинских и иностранных авиакомпаний на необходимость обеспечить надлежащее информирование пассажиров с целью предупреждения продажи билетов гражданам Украины в страны, не разрешающих въезд туристам или гражданам Украины, и тем туристам, которые не имеет необходимых документов для въезда/транзита», – говорится в сообщении.

Проверить актуальный режим въезда и транзита для граждан Украины в любую страну мира можно на интерактивной карте МИД или на интерактивной карте IATA COVID-19 Travel Regulations Map (powered by Timatic).

Также можно использовать веб-платформу поддержки восстановления туризма в Европе, которая предоставляет информацию в режиме реального времени об ограничениях на границах и доступных туристических услугах в государствах-членах ЕС.

Как сообщал УНИАН, министр здравоохранения Максим Степанов напомнил алгоритм действий граждан, которые возвращаются в Украину из стран "красной" зоны.

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