Египет изменил правила въезда: за пределы курортов без ПЦР-теста не выехать

При въезде в Египет, кроме туристических зон, гражданам надо показать отрицательный результат на COVID-19-тест.

Египет усилил контроль для въезжающих на территорию страны граждан на фоне роста числа инфицированных COVID-19 в мире. Ограничения не коснутся иностранцев, отправляющихся в туристические зоны.

Об этом говорится в соответствующем указе премьера Мустафы Мадбула, передает Al Balad.

Читайте такжеВ Минздрав озвучили правила въезда иностранцев в Украину из "красной" и "зеленой" зон

Согласно обновленным правилам, с 8 августа гражданам, прибывающим в Египет морским, воздушным или наземным путем, надо будет предоставить отрицательный результат на тест COVID-19, сделанный не позднее 72 часов до въезда.

Ограничения не коснутся въезда в Шарм-эш-Шейха, Хургады, Табы, Марса-Алам и Мерса-Матрух. Без наличия негативных ПЦР-тестов туристам за пределы курортов выехать не удастся.

Ограничения на въезд были приняты правительствами стран мира в связи с пандемией COVID-19, которая распространилась западными государствами в марте 2020 года. Вместе с уменьшением количества больных коронавирусом ряд стран пересмотрели правила для иностранцев, которые действовали во время усиленного карантина, и открыли границы для туристов.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.