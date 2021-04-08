Иностранные туристы на Кипре смогут выходить за пределы своих отелей дважды в день, предварительно подав заявку через смс-сообщение или заполнив специальную форму.

Кипр с 1 апреля 2021 года открыл свои границы для туристов из Украины, однако, как оказалось, полноценно отдохнуть им там будет не так просто.

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Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Cyprus Mail, иностранные туристы на Кипре смогут выходить за пределы своих отелей лишь дважды в день, предварительно подав заявку через смс-сообщение или заполнив специальную форму.

Согласно правилам, которые подготовило Министерство туризма Кипра, людям, проживающим в отелях, разрешается выходить на прогулки за их пределы дважды в день не более чем на 3 часа, и трижды - в выходные дни. Перед этим необходимо получить разрешение, отправив SMS на номер 8998.

На случаи, когда туристы из-за технических трудностей не смогут отправить SMS, разрешение можно будет получить, заполнив форму "Сообщение о передвижении". Ее будут предоставлять через туристические фирмы или гостиницы, где проживают туристы.

Как отмечает издание, изначально ходили слухи о том, что с формой туристы смогут свободно передвигаться с 6 утра до 11 вечера без ограничений. Однако впоследствии гендиректор Ассоциации отелей Кипра Филокипрос Роусоунидес объяснил, что правило о двух выходах в день будет распространяться на всех, а форма есть только заменителем SMS-сообщения, если с этим возникают проблемы.

Ограничения на выход из дома действуют и для жителей Кипра - выходить разрешено дважды в день в будни дни не более чем на 3 часа, и трижды - в выходные дни, а также после отправки SMS и получения разрешения.

При этом с 23:00 до 5:00 на Кипре действует комендантский час, когда передвижение возможно только по исключительным причинам.

Правила въезда на Кипр для украинских туристов

Перед поездкой на Кипр необходимо зарегистрироваться на платформе CyprusFlightPass и получить личную карточку доступа к вылету. Это правило касается всех без исключения пассажиров, включая детей.

Получить отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, сделанного в сертифицированной лаборатории на территории Украины не позднее чем за 72 часа до вылета (тест должен быть на английском языке).

Поскольку по состоянию на 5 апреля Кипр относит Украину к "красной" зоне, по прилету на Кипр нужно будет пройти повторный ПЦР-тест за свой счет - стоимость составляет 30 евро в аэропорту Ларнаки и 32 евро в аэропорту Пафоса. Результат теста будет передан путешественнику через SMS в течение 3 часов. До получения результата гражданин должен оставаться на домашней самоизоляции. Дети до 12 лет освобождаются от необходимости тестирования.

Быть готовыми предоставить документы, подтверждающие: цель поездки (место жительства - оплаченный отель, договор аренды квартиры и т.д.); финансовые средства (на все время пребывания на Кипре минимум 50 евро в сутки); намерение вернуться в Украину (оплаченный обратный авиабилет).

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Автор: Марина Григоренко