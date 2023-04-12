Власти Таиланда решили активизировать усилия по сохранению хрупкой экосистемы крошечного острова Кардан (провинция Чанг), который не так давно возглавил рейтинг World Beach Guide как место с самыми красивыми пляжами.
Как пишет Nation Thailand со ссылкой на главу Национального парка Хат Чао Май Прит Нарасрит, находящегося на территории острова, он будет оставаться закрытым для туристов четыре месяца в году – с 1 июня по 30 сентября.
По его словам, что туристы по-прежнему приветствуются на острове, но они должны прилагать усилия к сохранению его уникальной экосистемы, в том числе коралловых рифов и морских обитателей – не мусорить и не вредить природе.
Прит отметил, что в море вокруг острова Крадан обитают исчезающие виды рыб, и об этом необходимо информировать туристов.
Остров Кардан площадью около 2,5 квадратных километров находится в 10 километрах от побережья провинции Чанг в Андаманском море. Он известен своими пляжами с белым песком, окаймленными пальмами, а его неглубокие прозрачные воды привлекают любителей сноркелинга. Одна сторона острова славится своими захватывающими восходами солнца, а другая – не менее живописными закатами.
Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде на 3,5 года также закрывали для туристов популярный пляж Майя Бэй – для восстановления экосистемы, сильно пострадавшей из-за слишком большого наплыва туристов.
Пляж Майя Бэй, расположенный на острове Пхи-Пхи Лей в провинции Краби, стал популярен среди туристов после выхода в 2000 году фильма "Пляж" британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Ежедневно локацию посещали по несколько тысяч туристов, но в итоге местная экосистема не выдержала такого наплыва людей.
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