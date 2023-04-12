Власти Таиланда временно закроют доступ на популярный среди туристов остров Кардан ради сохранения экосистемы.

Власти Таиланда решили активизировать усилия по сохранению хрупкой экосистемы крошечного острова Кардан (провинция Чанг), который не так давно возглавил рейтинг World Beach Guide как место с самыми красивыми пляжами.

Как пишет Nation Thailand со ссылкой на главу Национального парка Хат Чао Май Прит Нарасрит, находящегося на территории острова, он будет оставаться закрытым для туристов четыре месяца в году – с 1 июня по 30 сентября.

По его словам, что туристы по-прежнему приветствуются на острове, но они должны прилагать усилия к сохранению его уникальной экосистемы, в том числе коралловых рифов и морских обитателей – не мусорить и не вредить природе.

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Прит отметил, что в море вокруг острова Крадан обитают исчезающие виды рыб, и об этом необходимо информировать туристов.

Остров Кардан площадью около 2,5 квадратных километров находится в 10 километрах от побережья провинции Чанг в Андаманском море. Он известен своими пляжами с белым песком, окаймленными пальмами, а его неглубокие прозрачные воды привлекают любителей сноркелинга. Одна сторона острова славится своими захватывающими восходами солнца, а другая – не менее живописными закатами.

Как сообщал УНИАН, ранее в Таиланде на 3,5 года также закрывали для туристов популярный пляж Майя Бэй – для восстановления экосистемы, сильно пострадавшей из-за слишком большого наплыва туристов.

Пляж Майя Бэй, расположенный на острове Пхи-Пхи Лей в провинции Краби, стал популярен среди туристов после выхода в 2000 году фильма "Пляж" британского режиссера Денни Бойла, главную роль в котором сыграл Леонардо Ди Каприо. Ежедневно локацию посещали по несколько тысяч туристов, но в итоге местная экосистема не выдержала такого наплыва людей.

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