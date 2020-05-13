Кабмин принял решение об открытии пункта пропуска "Шегини" на границе с Польшей

Как пояснил Аваков, в связи с ослаблением карантина возникла необходимость открыть этот пункт пропуска.

Кабинет министров принял решение об открытии пункта пропуска «Шегини» на границе с Польшей.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании правительства.

Читайте такжеВ Польше решили не открывать границы до 12 июня

«Постановление, которое возвращает пункт «Шегини» как пешеходный пункт пропуска для наших и иностранных граждан. В связи с ослаблением карантина у нас возникла такая необходимость», - заявил на заседании министр внутренних дел Арсен Аваков.

Пункт пропуска открывается с даты опубликования постановления.

Как сообщал УНИАН, с 17 марта пункты пропуска через государственную границу временно закрыты для международного пассажирского железнодорожного, воздушного и автомобильного (для автобусов) сообщения.

На прошлой неделе правительство возобновило грузовое сообщение через государственную границу в пунктах пропуска "Рава-Русская" и "Скадовский морской торговый порт".