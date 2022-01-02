Привитые от коронавируса граждане смогут выехать за границу, однако только при условии прививки бустерной дозой.

Власти ОАЭ заявили о том, что в стране вводится запрет на выезд за границу для невакцинированных от коронавируса граждан.

Запрет вступит в силу с 10 января. Об этом сообщает агентство Reuters.

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Привитые от коронавируса граждане смогут выехать за границу, однако только при условии прививки бустерной дозой.

Ограничения не распространяются на граждан, освобожденных от прививки по медицинским или гуманитарным причинам.

Также сообщается, что граждане, которые выезжают из страны на лечение, смогут покинуть страну без документов, подтверждающих вакцинацию, если проведение вакцинации невозможно по медицинским показателям.

Новый штамм коронавируса "Омикрон":

Впервые новый штамм B.1.1.529 был обнаружен в ЮАР 24 ноября 2021 года. Он отличается большим количеством мутаций и, как считается, может быть более устойчив к вакцинам, а также быстрее распространяться.

В ВОЗ подчеркнули, что новый штамм имеет большое количество мутаций, некоторые из которых вызывают беспокойство.