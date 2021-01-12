Между городами страны разрешено движение транспорта.

Черногория разрешила въезд украинцам без предъявления сертификата об отрицательном результате тестирования на коронавирусную инфекцию.

Читайте такжеМинздрав обновил перечень стран по уровню заболеваемости COVID-19: где сейчас "красная зона"Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Черногории в Facebook.

"Министерство здравоохранения Черногории вместе с Институтом общественного здоровья Черногории объявили об изменении действующих ограничений, связанных с распространением COVID-19: разрешен въезд в Черногорию всем иностранцам без теста; разрешено междугороднее движение", - говорится в сообщении .

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Автор: Виталий Саенко