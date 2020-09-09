Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку» выйдет сегодня, 9 сентября, в 22:45 на телеканале «1+1».

В новой серии популярного тревел-шоу «Мир наизнанку» ведущий-путешественник Дмитрий Комаров и оператор Александр Дмитриев отправятся изучать кунг-фу в необычную школу боевых искусств, а также побывают в гостях у древнего племени Мяо.

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Как рассказывают в пресс-службе «1+1», Китаю на протяжении всей истории приходилось защищать свои границы и вступать в длительные войны, чтобы завоевать звание сверхдержавы. Для этого китайцы всегда воспитывали в себе сверхчеловеческие способности тела и духа, что продолжают делать даже в наши времена в закрытых школах боевых искусств.

В новом выпуске команда «Мир наизнанку» посетит особую школу, где практикуют уникальный вид спорта - смесь кунг-фу, реслинга и корриды. Этот необычный микс боевых искусств возрождает древнюю традицию боев с быками.

Ведущий программы Дмитрий Комаров традиционно ненадолго сам станет учеником школы, где познакомится с лучшими бойцами и вместе с ними попробует освоить искусство кунг-фу. А, возможно, он даже попробует себя в роли китайского тореадора.

Также команда тревел-шоу отправится в гости к самому знаменитому в Китае племени Мяо, которое живет высоко в горах. Хотя этой народности давно коснулась цивилизация, они до сих пор хранят шокирующие традиции предков - носят на голове рога быков, парики из волос умерших предков и хранят дома гробы.

"Носить волосы усопших предков - давняя традиция Мяо. Волосы являются главной ценностью всего рода. Каждая женщина собирает свои волосы в парик, который потом передает дочке - и так происходит из поколения в поколение», - объясняет Комаров.

Также ведущий перевоплотится в члена племени и вместе с ними приготовит традиционное украинское блюдо, которое Мяо еще никогда не пробовали.

Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку» выйдет сегодня, 9 сентября, в 22:45 на телеканале «1+1».

Предыдущие выпуски программы "Мир наизнанку" о Китае:

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Автор: Марина Григоренко