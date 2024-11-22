В этом городе температура воздуха составляет около 24°C.

Испания продолжает оставаться лучшим выбором для людей, которые планируют летний отпуск. Однако эта средиземноморская жемчужина также является популярным местом для тех, кто поанирует предрождественский отпуск, пишет Express.

Город Сан-Себастьян-де-ла-Гомера на Канарских островах идеально подходит для отдыхающих, которые ищут "зимнего солнца". Его прибрежье предлагает мягкий теплый климат даже в ноябре.

Издание отмечает, что, по данным историков, этот город был пунктом отправления Христофора Колумба во время его путешествия в Новый Свет.

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"Температура в ноябре в Сан-Себастьян-де-ла-Гомера довольно умеренная днем, со среднесуточной максимальной температурой 24°C и минимальной 18°C. Однако посетителям стоит быть готовыми к дождю и взять джемперы или легкие куртки, особенно на вечер", - говорится в статье.

При этом туристы точно смогут окунуться в воду со средней температурой 23°C. В то же время город может похвастаться несколькими потрясающими пляжами, где посетители могут поплавать в Атлантическом океане:

"В ноябре это пристанище для любителей пляжного отдыха, а туристы также могут заняться различными видами досуга в гавани".

Правда, предупреждает издание, добраться до Сан-Себастьяна-де-ла-Гомера не так просто, как до других Канарских островов - вам понадобится рейс и паром или несколько рейсов.

"Есть много ежедневных рейсов из большинства европейских стран на Канарские острова. Если вы летите из Европы, вам, вероятно, придется сменить рейс на Тенерифе или Гран-Канарию. Паром отправляется из порта Лос-Кристианос на Тенерифе и прибывает в Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера. Поездка на пароме занимает примерно 50-60 минут", - рассказывает СМИ.

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