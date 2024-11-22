Туристам дали совет, где отдохнуть в конце ноября / фото Википедия

Испания продолжает оставаться лучшим выбором для людей, которые планируют летний отпуск. Однако эта средиземноморская жемчужина также является популярным местом для тех, кто поанирует предрождественский отпуск, пишет Express.

Город Сан-Себастьян-де-ла-Гомера на Канарских островах идеально подходит для отдыхающих, которые ищут "зимнего солнца". Его прибрежье предлагает мягкий теплый климат даже в ноябре.

Издание отмечает, что, по данным историков, этот город был пунктом отправления Христофора Колумба во время его путешествия в Новый Свет.

Видео дня

"Температура в ноябре в Сан-Себастьян-де-ла-Гомера довольно умеренная днем, со среднесуточной максимальной температурой 24°C и минимальной 18°C. Однако посетителям стоит быть готовыми к дождю и взять джемперы или легкие куртки, особенно на вечер", - говорится в статье.

При этом туристы точно смогут окунуться в воду со средней температурой 23°C. В то же время город может похвастаться несколькими потрясающими пляжами, где посетители могут поплавать в Атлантическом океане:

"В ноябре это пристанище для любителей пляжного отдыха, а туристы также могут заняться различными видами досуга в гавани".

Правда, предупреждает издание, добраться до Сан-Себастьяна-де-ла-Гомера не так просто, как до других Канарских островов - вам понадобится рейс и паром или несколько рейсов.

"Есть много ежедневных рейсов из большинства европейских стран на Канарские острова. Если вы летите из Европы, вам, вероятно, придется сменить рейс на Тенерифе или Гран-Канарию. Паром отправляется из порта Лос-Кристианос на Тенерифе и прибывает в Сан-Себастьян-де-Ла-Гомера. Поездка на пароме занимает примерно 50-60 минут", - рассказывает СМИ.

Другие туристические новости

Как сообщал УНИАН, поселок в Италии предлагает дома за 1 евро. Местные власти пытаются возродить населенный пункт.

Так, на сайте поселка Оллолай появилось обращение к людям, которые устали от глобальной политики и хотят вести более сбалансированный образ жизни. Как отмечается в сообщении, "пришло время начать строить свой европейский побег в потрясающем раю Сардинии".

Ранее сообщалось, что маленький город в Швеции выставил на продажу несколько десятков земельных участков по привлекательной цене. В местной мэрии рассказали, что работники столкнулись с большим количеством звонков от желающих приобрести землю, поэтому им пришлось поставить процесс на паузу.

Вас также могут заинтересовать новости: