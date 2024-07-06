Они получили уже тысячи запросов от заинтересованных людей.

Городок Йотене в центральной Швеции распродает 29 земельных участков по цене от 1 кроны (9 центов) за квадратный метр.

Как пишет CNN, в городе живет всего 5 тысяч человек, он расположен на берегу крупнейшего озера Скандинавии под названием Венерн. Мэр города Йохан Менссон рассказал, что они устроили "распродажу" из-за экономического спада и сокращения сельского населения.

"Рынок жилья в нашем регионе и Швеции в целом сейчас очень медленно развивается из-за высоких процентных ставок и небольшой рецессии, поэтому мы хотели сделать инъекцию в рынок. Мы также наблюдаем низкий уровень рождаемости и старение населения", - пояснил он. Видео дня

На продажу выставили землю, которая была на рынке очень много лет. С мая с ними связались около 30 заинтересованных покупателей, четверо из них уже приобрели участки размером 700-1200 квадратных метров. Единственное требование - строительство дома должно начаться в течение двух лет с момента покупки участка.

"Это стало вирусным, и мы получили тысячи и тысячи запросов на нашу телефонную станцию. У нас есть два человека на телефонной станции в мэрии, и они очень вспотели за последние несколько дней. Мы фактически находимся в кризисном режиме", - добавил городской голова.

Им пришлось приостановить процесс торгов до начала августа, чтобы решить, как действовать дальше. В статье отмечается, что за землю, скорее всего, будут проведены торги. Пока что ее может приобрести любой желающий, однако эти правила могут пересмотреть.

Недвижимость в других странах

Ранее УНИАН публиковал список стран, в которых можно найти относительно недорогие квартиры и дома. Среди них - Испания, Франция и Япония.

Речь идет об определенных программах или инициативах местных властей, которые хотят привлечь в населенный пункт больше людей.

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