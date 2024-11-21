Здесь можно увидеть снег не только на вершинах самых высоких гор, а еще в Африке есть страна, полностью окруженная другим государством.

Когда вы думаете об Африке, снег - одна из последних вещей, которые приходят на ум. При упоминании континента чаще возникают образы тропических пляжей, пустынь, джунглей, сафари и городов под палящим солнцем. Однако в Африке есть несколько мест, где шансы увидеть снег в нужное время года гораздо выше, чем ожидалось, и не только на вершинах самых высоких гор, пишет Express.

Отмечается, что самая высокая гора в Африке - Килиманджаро в Танзании. Эта гора холоднее остальных гор Африки благодаря экваториальным пассатам и высокогорным антипассатам.

Температура там снижается до -29 градусов по Цельсию, но это чаще случается с июня по сентябрь, ведь в это время в южном полушарии наступает зима.

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А вот Южная Африка имеет уникальный климат и морозную зиму с июня по август с температурой до -16 градусов по Цельсию из-за ее близости к Южному полюсу.

Но самой необычной является Лесото. Страна не имеет выхода к морю и является единственным государством на Земле, где едва ли не каждый сантиметр территории находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Специфика местности способствует обильным снегопадам. Поэтому в стране даже есть горнолыжный курорт.

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