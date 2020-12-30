Маршрут «Чернигов модерный», длиной почти 5 км, включает 7 зданий в центре города.

В Чернигове презентовали новый туристический маршрут, посвященный архитектуре города в стиле модерн начала ХХ века.

Как передает корреспондент УНИАН, маршрут разработан общественной организацией «Киев - Тампере» в рамках проекта «Время новых историй», который реализуется при поддержке Украинского культурного фонда.

По словам пресс-секретаря проекта Светланы Романченко, маршрут «Чернигов модерный» протяженностью 4,8 км включает 7 зданий.

«Ведь история Чернигова - это не только храмы и монастыри, это еще и насыщенный и яркий «губернский период», - отмечает Романенко, которая родилась и выросла в Чернигове.

Среди наиболее известных объектов периода модерна - здание современной областной библиотеки имени В. Короленко, бывшего Дворянского земельного и крестьянского поземельного банка, городская поликлиника 1, здание общества «Просвита» на ул. Хлебопекарной и тому подобное. Маршрут включает не только каменные здания, но и деревянные, например, жилой дом на ул. Академика Павлова, 9.

Разработчики маршрута указывают, что в Чернигове есть и другие здания периода модерна - они не вошли в маршрут - ведь он разрабатывался с учетом удобной прогулки по центру города.

Новый туристический маршрут имеет также свой сайт (должен заработать сегодня), где есть карта, информация о каждом из зданий с видеоочерками, подборка фото. Кроме этого, там представлены 3-D изображения зданий в их первоначальном виде, поскольку часть элементов уже утеряна.

Команда проекта намерена сделать новый туристический маршрут более доступным и передать местным властям модели объектов для слабовидящих для размещения их рядом с историческими зданиями.

Представители городского и областного Туристско-информационных центров убеждены, что новый маршрут будет способствовать дальнейшей популяризации города. Ведь в Чернигове и области есть много интересных объектов, которые заслуживают того, чтобы стать популярными среди туристов.

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Автор: Ирина Синельник