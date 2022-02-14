По словам директора по коммуникациям авиакомпании Norwegian, такое решение приняли в целях безопасности.

Норвежская авиакомпания Norwegian приостанавливает полеты над Украиной в связи с обострением конфликта с Россией и угрозой полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил директор по коммуникациям авиакомпании Norwegian Эсбен Туман в прямом эфире норвежского телеканала TV2.

"Мы приняли это решение на основе комплексной оценки безопасности, поэтому решили приостановить полеты над Украиной до особого распоряжения. Безопасность всегда на первом месте", - сказал он.

Как отметил Туман, компания Norwegian не совершает прямые рейсы в Украину, однако использует авиапространство западной части страны для полетов в Турцию и Венгрию.

"В общем, мы не так много летаем над Украиной. После катастрофы MH17 мы вообще избегали восточных районов Украины", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, ранее нидерландская компания KLM отменила все рейсы в Украину в качестве меры предосторожности из-за угрозы войны в стране.

"Это решение последовало за скорректированными рекомендациями по поездкам с кодом красного цвета и обширным анализом безопасности. Пока неясно, когда KLM снова полетит в Киев", - сказали в KLM.

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