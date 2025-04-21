Настоящая скрытая жемчужина, этот маленький Канарский остров является всемирно известным местом для дайвинга.

Хотя Испания и перегружена туристами, на самом деле там есть еще много поселков, небольших городков и островов, которые с радостью принимают отдыхающих.

Одним из таких является Эль-Йерро на Канарских островах, пишет Mirror. Расположенный в самой западной точке страны, этот небольшой вулканический остров был назван "наименее посещаемым островом" Испании.

Несмотря на то, что Эль-Йерро возник 1,1 млн лет назад, он считается самым молодым из Канарских островов. Он также имеет репутацию "острова с душой" из-за своего спокойствия и неспешного темпа, чему способствует его минимальная инфраструктура и впечатляющий природный ландшафт.

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Хотя он относительно неизвестен многим любителям летнихчных отпусков, Эль-Йерро имеет мировую известность среди любителей дайвинга. На острове есть более 40 точек для погружения, и дайверы со всего мира приезжают, чтобы исследовать и фотографировать уникальные подводные ландшафты в регионе.

Причина, по которой Эль-Йерро считается одним из лучших мест для подводного плавания, связана с целым рядом факторов. Во-первых, вода тут особо прозрачная, что обеспечивает видимость до 30 м. Эта прозрачность в сочетании с разнообразием морской жизни и подводных вулканических ландшафтов предлагает незабываемые впечатления. Дайверы обязательно встретят косяки средиземноморских рыб-попугаев, мант, тунцов, черепах и китовых акул.

Издание отметило, что для начинающих дайверов на острове есть школы дайвинга, которые помогут арендовать оборудование.

Хотя на Эль-Йерро почти нет пляжей, путешественники также могут поплавать в одном из многочисленных природных бассейнов. Один из самых известных - Чарко Азул с кристально чистрй водой. Бассейн вырыт у подножия вулканической скалы, что делает его уединенным местом для купания и отдыха.

На побережье Валле-де-Эль-Гольфо путешественники также найдут природные бассейны Ла-Масета. Эта область естественным образом защищена от морских течений, что делает ее прекрасным местом для того, чтобы позагорать, также там есть место для пикников.

Маленькое село Эль-Тамадусте также является еще одним обязательным местом для посещения на острове. Когда-то это было старое поселение моряков, село славилось кристально чистой, спокойной водой и является прекрасным местом для знакомства с кулинарными изысками региона.

Кулинария острова отражает его природную среду и характеризуется простыми, свежими блюдами — с испанским влиянием, конечно. В меню бимбачинче — традиционных кулинарных домов на острове — путешественники могут рассчитывать найти жареные, тушеные и жареные рыбные блюда, домашний сыр, жареную козлятину и морщинистый картофель.

Для любителей активного отдыха есть также множество пешеходных маршрутов по густым лесам острова. Один из самых известных маршрутов — Камино де Хинама, 3-километровый маршрут, который ведет к одной из самых высоких точек острова, откуда открываются панорамные виды. Для особо смелых туристов на Эль-Йерро также организуются парапланерные мероприятия.

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