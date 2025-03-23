Почти невозможно не влюбиться в этот древний итальянский приморский город.

Знаменитые города Италии, такие как Рим, Флоренция и Милан, влюбляют в себя миллионы туристов, но если вы планируете итальянские каникулы без толп, то вам не нужно искать дальше, чем этот живописный город.

Очаровательный средневековый город Альгеро расположен на побережье Сардинии и является одним из самых привлекательных курортов в Италии, пишет Express. Окруженный древними стенами, Альгеро раньше был каталонским анклавом, и его наследие отражено в архитектуре, традициях и еде. Он был основан в 12 веке как генуэзская колония, а затем попал под власть каталонцев в 14 веке. Мощеные улицы здесь по-прежнему имеют отличительный каталонский характер, и по сей день местные говорят на каталонском диалекте. Это единственный итальянский город, где все еще говорят на каталонском.

Хотя его посещают десятки тысяч людей ежегодно, Альгеро сумел остаться своего рода скрытой жемчужиной и сохранить традиции.

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Почти невозможно не влюбиться в старый город Альгеро, который очаровывает посетителей узкими мощеными улочками, зданиями с терракотовыми крышами и чередой исторических мест. Он окружен семью большими башнями и старыми стенами у кромки моря.

Знаменитые города Италии, такие как Рим, Флоренция и Милан, пленяют миллионы, однако, если вы хотите скрыться от толпы, то вам стоит обратить внимание на этот живописный город. Очаровательный средневековый город Альгеро расположен на северо-западном побережье Сардинии и является домом для одного из самых привлекательных прибрежных курортов на итальянском острове.

Окруженный древними стенами, Альгеро раньше был каталонским анклавом, и его наследие отражено в его архитектуре, традициях и еде. Он был основан в 12 веке как генуэзская колония, а затем попал под власть каталонцев в 14 веке. Мощеные улицы здесь по-прежнему имеют отличительный каталонский характер, и по сей день местные жители говорят на каталонском диалекте. Это единственный итальянский город, где все еще говорят на каталонском языке.

Хотя его посещают десятки тысяч людей каждый год, которые стекаются в город, чтобы исследовать его живописные пляжи и самобытную культуру, Альгеро удалось остаться своего рода скрытой жемчужиной и сохранить свою традиционную культуру.

Почти невозможно не влюбиться в старый город города, Альгеро Веккья, который очаровывает посетителей своими узкими мощеными улочками, зданиями с терракотовыми крышами и чередой исторических мест. Он окружен семью большими башнями и старыми стенами, которые все еще стоят у кромки моря.

С большим количеством превосходных баров и ресторанов извилистые улочки старого города являются идеальным местом для отдыха.

Золотые морские стены Альгеро, построенные вокруг Centro Storico арагонцами в 16 веке, являются изюминкой исторического городского пейзажа и обязательны к посещению.

Альгеро окружен сказочными пляжами с севера на юг и морскими курортами, такими как Азинара или Стинтино.

Пляж Бомбарде — один из самых известных в Альгеро, окруженный пышным сосновым лесом, с множеством баров и ресторанов. Пляж настолько красив, что вы можете подумать, что находитесь на Карибах.

Пляж Лаццаретто с его кристально чистой водой и живописными скалистыми выступами имеет пещеры неподалеку, которые захватывающе красивы и идеально подходят для тех, кто хочет исследовать окрестности.

Другие новости об Италии

Италия богата красивыми пляхами вдоль побережья Средиземного моря, но есть один захватывающий пляжный город, который находится в стороне и где туристы могут рассчитывать на теплый прием от местных. Этот город - Полиньяно-а-Маре, расположенный на известняковых скалах.

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