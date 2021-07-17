С сегодняшнего дня на всех муниципальных пляжах Киева вывешиваются красные флаги.
Как сообщает КП "Плесо" на своей странице в Facebook, соответствующий статус устанавливается с профилактической целью.
"При условии длительной аномальной жары в водных объектах происходит активное "цветение" воды – размножение сине-зеленых водорослей, которые потребляют из воды кислород и выделяют токсичные вещества. Как следствие, происходит снижение концентрации растворенного кислорода в воде, что является предпосылкой для замора рыбы. При таких обстоятельствах санитарное качество воды существенно ухудшается", - говорится в сообщении.
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Как следствие, с целью предотвращения распространения среди населения инфекционных болезней всем четырнадцати официальным пляжам Киева присвоен временный статус "Не купаться".
"О снятии этого статуса будет сообщено отдельным пресс-релизом", - говорится в сообщении.
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