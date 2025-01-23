Цены билеты по даному маршруту стартуют от 35 евро.

Железнодорожный перевозчик Trenitalia France объявил о возобновлении курсирования рейса "Париж – Милан" с 1 апреля 2025 года.

Согласно сообщению на сайте Trenitalia France, между этими невероятными городами Франции и Италии ежедневно будет курсировать по два поезда – первые рейсы в обоих направлениях будут выезжать около 7:00, а вторые после 15:00. В дороге они будут проводить чуть менее семи часов.

По пути поезда будут делать остановки в Лионе, Шамбери, Сен-Жан-де-Морьен, Модан (все – Франция), а также в Ульксе и Турине (оба – Италия).

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Бронирование билетов на по этому маршруту открылось с 21 января 2025 года. Согласно данным системы бронирования Trenitalia France, цены билеты стартуют от 35 евро, если бронировать заранее.

Отметим, движение поездов по этому маршруту было приостановлено в августе 2023 года после того, как оползень нанес серьезный ущерб железнодорожному полотну неподалеко от Морьена во Французских Альпах.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2024 года прямым скоростным поездом также соединили Берлин (Германия) и Париж (Франция).

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