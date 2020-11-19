Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку», в котором команда проекта продолжила изучать необычные традиции жителей Внутренней Монголии, среди которых и самые зрелищные соревнования года - фестиваль Наадам, вышел 18 ноября.

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров вместе с оператором Александром Дмитриевым в новом выпуске экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» продолжили знакомиться с традициями северян Китая и отправились на главный праздник всех жителей Внутренней Монголии - масштабный зимний фестиваль Наадам.

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Как напоминает пресс-служба «1+1», в прошлой серии команда «Мира наизнанку» приехала в очень аутентичный регион Поднебесной - Внутреннюю Монголию, где в условиях экстремально низких температур живут «потомки» великого Чингисхана. Дмитрий Комаров познакомился с одним из самых известных людей в этих краях - монголом Жабу, и его главной гордостью - северными верблюдами. Их мужчина выращивает и дрессирует лично для участия в традиционном фестивале Наадам.

История этого фестиваля началась еще 800 лет назад. Тогда во времена Чингисхана для каждого человека главной ценностью была его сила: армию полководца отбирали на общих соревнованиях среди борцов, всадников и стрелков. Позже эти соревнования стали проводить регулярно и назвали Наадам, что означает три мужские игры.

На фестивале Наадам Жабу со своим чемпионом много раз побеждал в зрелищных гонках на северных верблюдах, став местной легендой. Дмитрий Комаров отправится на фестиваль вместе с ним и покажет, какие испытания проходят участники на 40-градусном морозе, чтобы получить главный приз - звание чемпиона и денежное вознаграждение.

Несмотря на все современные достижения цивилизации, Жабу, как и многие жители этих суровых краев, хранит традиции своего кочевого народа и живет так, как его потомки много веков назад. Он хочет передать свою культуру наследникам и делает все возможное, чтобы его маленькая дочь знала свои корни.

"Во время экспедиции по северу Китая я познакомился со многими жителями этого региона. Это выносливые, суровые и очень трудолюбивые люди, которые не боятся никого и ничего - ни холода, ни работы, ни льда, ни пламени. Ради своих семей мужчины готовы в любой мороз, в любую погоду ежедневно совершать маленькие и большие подвиги - колоть ледяные глыбы, рубить прорубь в 40-градусный мороз, или ехать на верблюде десятки километров, когда на улице почти минус 50 градусов. Это заслуживает огромного уважения", - расскажет перед соревнованиями Дмитрий Комаров.

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Автор: Марина Григоренко