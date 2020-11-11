Новый выпуск тревел-шоу «Мир наизнанку», в котором команда проекта посетит загадочную Внутреннюю Монголию, выйдет 11 ноября в 22:45 на канале «1+1».

Телеведущий-путешественник Дмитрий Комаров в новом выпуске экстремального тревел-шоу «Мир наизнанку» отправится изучать самый необычный регион Поднебесной - Внутреннюю Монголию.

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Как сообщает пресс-служба «1+1», в новой серии программы Дмитрий Комаров познакомится с «потомками» великого Чингисхана, чтобы подготовиться с ними к древним традиционным соревнованиям - гонке на северных верблюдах.

На этот раз из современного и инновационного Пекина команда «Мира наизнанку» перенесется в самый холодный и очень аутентичный регион Китая, в котором в условиях экстремальных холодов вдали от цивилизации живут 6 миллионов этнических монголов. Они сохранили свой древний образ жизни и не отказались от своих национальных традиций. Здесь шаманы проводят мистические ритуалы, люди живут в юртах, а мужчины предпочитают не автомобили, а езду верхом или в упряжках.

Уже много веков для жителей Внутренней Монголии главными в хозяйстве остаются животные, которых точно не ожидаешь встретить в этом морозном месте - верблюды. "Мир наизнанку" приедет сюда за два дня до самого главного праздника в жизни всех монголов - зимнего фестиваля Наадам. Этому празднику уже более 8 веков, а одним из важнейших событий фестиваля является гонка на верблюдах.

Чтобы узнать все подробности подготовки к необычным соревнованиям, Дмитрий Комаров побывает в гостях у самого известного в регионе монгола, который со своим верблюдом-чемпионом рекордное количество раз получал призовые места на гонках. Хозяин предложит принять участие в небольших пробных скачках на верблюдах и ведущему тревел-шоу.

"Я попал в зимнюю сказку - и впервые в нашей программе приму участие в гонке на верблюде. А они разгоняются до 65 километров в час. Я еще никогда не бегал на верблюде. Это такой адреналин!", - поделится впечатлениями Дмитрий Комаров.

Также потомки династии Чингисхана поделятся секретами, как им удается выживать при температуре минус 40-50 градусов и предложат украинским путешественникам «утеплиться» по-монгольски.

Кроме того, команда «Мира наизнанку» переночует в настоящей юрте, попробует традиционные монгольские деликатесы и узнает, почему в современном веке монголы намеренно отказываются от благ цивилизации.

Как жители Внутренней Монголии готовят верблюдов к масштабному фестивалю Наадам и какие особенности жизни потомков Чингисхана удивят даже Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии «Мира наизнанку» уже сегодня в 22:45 на канале «1+1».

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Автор: Марина Григоренко