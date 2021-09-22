Впоследствии Марото попытался оправдаться и уточнить заявление.

Министр туризма Испании Рейес Марото назвал извержение на острове Ла-Пальма "чудесным зрелищем природы", заявив, что "многие туристы хотят насладиться тем, что природа принесла на остров".

Об этом пишет L'essentiel.

Министр добавил, что пора делать катастрофу "туристически привлекательной". Слова министра вызвали скандал в правительстве и были раскритикованы его оппонентами.

Марото напомнили, что эта "туристическая достопримечательность" разрушила сотни домов и заставила эвакуировать тысячи жителей.

Читайте такжеВ Париже публике представили упакованную Триумфальную арку (фоторепортаж, видео)Министра упрекнули, что правительство сейчас должно работать над спасением людей, а не искать финансовые выгоды из чрезвычайной ситуации.

Впоследствии Марото попытался оправдаться и уточнить заявление, объясняя необдуманные слова общей растерянностью из-за стихии.

Извержение вулкана на Канарах: что известно

В воскресенье, 19 сентября, на испанском острове Ла-Пальма, который входит в состав Канарского архипелага, началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

В результате извержения на Канарских островах были уничтожены 183 дома, а 6 тыс. жителей острова Пальма пришлось эвакуировать.

По данным Volcano Discovery, лавовые потоки уже пересекли одно из шоссе, что затрудняет проезд транспортных средств. Аэропорт Ла-Пальма также был закрыт в первые часы после извержения, поскольку шлейфы пепла уменьшали видимость, но позже возобновил свою работу.

По словам вулканолога из испанского географического института Ставроса Мелетлидиса, извержение "открыло" пять трещин на склоне горы. Он отметил, что не знает, как долго продлится извержение.

Автор: Виолетта Орлова