В переполненных туристами популярных городах далеко не всегда приятно наслаждаться романтическим путешествием.

Такие города как Париж или Венеция для многих уже давно стали синонимом романтики – и именно туда влюбленные парочки чаще всего стремятся отправиться в романтическое путешествие. Однако довольно часто впечатления портятся из-за переполненоости этих городов – вместо неспешных прогулок "только вдвоем" пары вынуждены протискиваться среди толп туристов.

Издание The Independent назвало шесть уютных городов в Европе, которыми можно смело заменить более популярные романтические направления, чтобы по-настоящему насладиться путешествием для влюбленных.

1. Пула вместо Дубровника. В прошлом году хорватский Дурбровник получил печальный титул самого переполненного города Европы – в пиковые периоды на одного местного жителя там приходилось 36 туристов. Чтобы избежать толп, можно отправиться в другой прибрежный город в Хорватии – Пулу на берегу Адриатического моря, чтобы насладиться древнеримским амфитеатром, живописными пляжами и уютными тавернами с местными винами.

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2. Анси вместо Венеции. Хотите прогуливаться старинным городом вдоль множества каналов, но чтобы без таких толп, как в знаменитой итальянской Венеции? В качестве альтернативы можно выбрать французский город Анси, известный также как Альпийская Венеция. Через центр этого средневекового города проходит несколько водных путей, питаемых соседним озером Анси – и все это на фоне заснеженных горных вершин.

3. Феррара вместо Флоренции. Флоренция, возможно, и является колыбелью Ренессанса, но причины, по которым сюда стекаются туристы – искусство мирового уровня, архитектура, еда и напитки – можно найти и в других частях Италии. Часто упускаемый из виду город Феррара, расположенный между Венецией и Болоньей, является важным центром искусства эпохи Возрождения, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Близость к более известным городам делает его относительно спокойный вариантом с меньшим количеством конкурентов, чтобы увидеть знаменитый замок Кастелло Эстенсе и различные палаццо, которые могут похвастаться прекрасными фресками и образцами искусства эпохи Возрождения.

4. Страсбург вместо Брюгге. Красивые рыночные площади бельгийского Брюгге, мощеные улочки и высокие церковные шпили создают настоящую средневековую сказку. Но все это также привлекает огромное количество туристов. Более тихий, но столь же очаровательный Страсбург – недооцененная жемчужина Эльзаса на франко-германской границе, сочетающая в себе лучшее от обоих стран.

5. Чески-Крумлов вместо Праги. Обилие пива, богатая архитектура, варьирующаяся от готики до барокко и модерна, и лабиринт красивых мощеных улиц – в Праге есть все, что вам нужно для романтического отдыха. И, видимо, для совсем неромантичного мальчишника – чешскую столицу уж очень любят компании парней, отрывающихся "как в посоедний раз". Избежать этого можно, отправившись в город Чески-Крумлов на юге Чехии. Обладая собственным статусом ЮНЕСКО, множеством памятников архитектуры эпохи Возрождения и сказочным замком, этот небольшой городок над рекой Влтавой сочетает в себе достопримечательности столицы со спокойным и ответственным туризмом.

6. Бордо вместо Парижа. Провозглашенный одним из самых романтических городов мира, Париж привлекает не только влюбленных. Чтобы познать всю ту же романтику, но меньше клише можно отправиться дальше на юг. Бордо предлагает компактный центр города, пешеходные бульвары и отреставрированную неоклассическую архитектуру на каждом шагу.

Как сообщал УНИАН, ранее бюджетная авиакомпания Wizz Air составила список лучших недооцененных достопримечательностей в популярных городах Европы.

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