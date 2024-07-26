Вена второй год подряд возглавила рейтинг самых пригодных для жизни городов мира / фото УНИАН

Столица Австрии, город Вена, второй год подряд возглавила рейтинг самых пригодных для жизни городов мира, согласно Глобальному индексу жизнеспособности, который публикует Economist Intelligence Unit.

Эксперты, в частности, оценивают 173 города по стабильности, здравоохранению, культуре и окружающей среде, образованию и инфраструктуре.

Отмечается, что Вена снова стала самым удобным для жизни городом в мире. В 2021 году, во время пандемии, австрийская столица снизилась в рейтинге, но вернулась на первую позицию в 2022 году.

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"В этом году она сохранила свою корону благодаря непревзойденному сочетанию стабильности, хорошей инфраструктуры, мощных образовательных и медицинских услуг, а также большого количества культуры и развлечений", - говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что подобные преимущества помогли столице Дании, Копенгагену, сохранить второе место.

"Мельбурн и Сидней (Австралия), которые сейчас занимают третье и четвертое места, поднялись, чтобы заполнить места, на которые в прошлом году претендовали города Западной Европы. Три города в Канаде, два в Швейцарии и еще два в Азии (Новая Зеландия и японский город вместе десятые) составляют остальные первой десятки", - сообщают авторы исследования.

В целом первая десятка самых пригодных для жизни городов мира выглядит так:

  • Вена (Австрия);
  • Копенгаген (Дания);
  • Мельбурн (Австралия);
  • Сидней (Австралия);
  • Ванкувер (Канада);
  • Цюрих (Швейцария);
  • Калгари (Канада)
  • Женева (Швейцария);
  • Осака (Япония);
  • Окленд (Новая Зеландия).

Добавим, что столица Украины, город Киев, попал в десятку худших для жизни городов на планете, заняв в рейтинге 165 место. Замкнула рейтинг столица Сирии Дамаск.

Жизнь в "умных" городах

Ранее УНИАН писал, как оно жить в "самых умных городах" мира. Пока в одной части мира до сих пор не научились обслуживать водопровод без летних отключений воды, в некоторых городах диджитализировали даже пешеходные потоки на улицах.

Некоторые из городов активно движутся к внедрению Smart-решений, которые направлены на повышение качества жизни в долгосрочной перспективе.

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