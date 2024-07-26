Столица Украины попала в десятку худших для жизни городов на планете.

Столица Австрии, город Вена, второй год подряд возглавила рейтинг самых пригодных для жизни городов мира, согласно Глобальному индексу жизнеспособности, который публикует Economist Intelligence Unit.

Эксперты, в частности, оценивают 173 города по стабильности, здравоохранению, культуре и окружающей среде, образованию и инфраструктуре.

Отмечается, что Вена снова стала самым удобным для жизни городом в мире. В 2021 году, во время пандемии, австрийская столица снизилась в рейтинге, но вернулась на первую позицию в 2022 году.

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"В этом году она сохранила свою корону благодаря непревзойденному сочетанию стабильности, хорошей инфраструктуры, мощных образовательных и медицинских услуг, а также большого количества культуры и развлечений", - говорится в сообщении.

Аналитики указывают, что подобные преимущества помогли столице Дании, Копенгагену, сохранить второе место.

"Мельбурн и Сидней (Австралия), которые сейчас занимают третье и четвертое места, поднялись, чтобы заполнить места, на которые в прошлом году претендовали города Западной Европы. Три города в Канаде, два в Швейцарии и еще два в Азии (Новая Зеландия и японский город вместе десятые) составляют остальные первой десятки", - сообщают авторы исследования.

В целом первая десятка самых пригодных для жизни городов мира выглядит так:

Вена (Австрия);

Копенгаген (Дания);

Мельбурн (Австралия);

Сидней (Австралия);

Ванкувер (Канада);

Цюрих (Швейцария);

Калгари (Канада)

Женева (Швейцария);

Осака (Япония);

Окленд (Новая Зеландия).

Добавим, что столица Украины, город Киев, попал в десятку худших для жизни городов на планете, заняв в рейтинге 165 место. Замкнула рейтинг столица Сирии Дамаск.

Жизнь в "умных" городах

Ранее УНИАН писал, как оно жить в "самых умных городах" мира. Пока в одной части мира до сих пор не научились обслуживать водопровод без летних отключений воды, в некоторых городах диджитализировали даже пешеходные потоки на улицах.

Некоторые из городов активно движутся к внедрению Smart-решений, которые направлены на повышение качества жизни в долгосрочной перспективе.

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