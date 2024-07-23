Пока в одной части мира до сих пор не научились обслуживать водопровод без летних отключений воды, в некоторых городах диджитализировали даже пешеходные потоки на улицах.

С повышением глобальной температуры и изменениями климата, которые давят на каждую страну, города сталкиваются с новыми проблемами в своих планах устойчивого будущего. Некоторые из них активно движутся к внедрению так называемых интеллектуальных (Smart) решений, которые направлены на повышение качества жизни в долгосрочной перспективе.

BBC пообщалась с жителями пяти городов, занявших первые места в рейтинге Smart Cities Index 2024, чтобы понять, какие особенности больше всего влияют на их жизнь.

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Канберра, Австралия

Занимая третье место в индексе, столица Австралии получила особенно высокие оценки за низкий уровень загрязнения воздуха, большое количество зеленых насаждений и высокое чувство вовлеченности среди меньшинств. Это не удивляет Брайден и Дэвида Кэмпбеллов, соучредителей Brand Rebellion, консалтинговой компании по брендам и рабочей силе, расположенной в Канберре.

"Что действительно выделяется, так это сильное чувство сообщества", - сказала Брайден. "Существует настоящая связь и готовность помогать и поддерживать других, что делает это место теплым и гостеприимным, которое можно назвать домом".

Она также упомянула, как близость города к природе информирует о том, что город ставит устойчивость на первый план.

"Канберра продвинулась в инициативах по чистой энергии и возобновляемым источникам", - сказала она. "Город имеет амбициозные цели по достижению нулевого чистого выброса к 2045 году, и это видно из продолжающейся электрификации и внедрения возобновляемых источников энергии во всем регионе".

Канберра также ввела технологию, чтобы сделать город более удобным для жизни и привлекательным для основателей стартапов и других компаний - то, что помогает создать эффективный цикл инноваций.

"Городские инициативы по умному городу, включая умное освещение, системы управления отходами и управления дорожным движением, значительно повышают эффективность и устойчивость городских услуг", - сказал Дэвид.

Надежный высокоскоростной Интернет поддерживает всеобщее подключение и рост удаленной работы, а инновационные центры и коворкинги, такие как Canberra Innovation Network, способствуют развитию технологий и предпринимательства.

Сингапур

Заняв пятое место в нынешнем индексе, Сингапур подскочил на две ступеньки в рейтинге благодаря высоким показателям безопасности (с помощью систем видеонаблюдения), качественной связи, облегчающей обучение и слежение за дорожным движением, а также онлайн-отчетности и обработке документов, что позволяет беспрепятственно иметь дело с государственной бюрократией.

"Система общественного транспорта Сингапура значительно улучшилась благодаря стратегическому использованию открытых данных и технологий бесконтактных платежей", - сказал Фирдаус Сязвани, постоянный резидент и основатель ресурса персональных финансов Dollar Bureau. "Вместе это упрощает путешествия и делает их чрезвычайно удобными как для жителей, так и для гостей".

Он отмечает, что как правительство, так и частные компании публикуют обширные наборы данных о моделях движения, расписания движения автобусов и поездов и количество людей на станциях, которые разработчики приложений и городские планировщики могут затем использовать для создания решений для пассажиров, помогая им оптимизировать маршруты путешествий, сэкономить время и в конечном итоге уменьшить пробки в городе.

"Технологии используются, чтобы возглавить усилия по устойчивому развитию, и городское сельское хозяйство становится здесь образом жизни", - сказал резидент Кирк Веставей, шеф-повар ресторана JAAN, отмеченного двумя мишленовскими звездами.

Ферма аквапоники Swissôtel The Stamford оптимизирует пространство для выращивания свежих продуктов без почвы и минимизирует использование воды. Это один из примеров того, как умные города могут интегрировать инновационные решения для производства пищи в городской среде.

Лозанна, Швейцария

Сразу три швейцарские города попали в первую десятку (включая Цюрих на первом месте и Женеву на четвертом месте). Меньше их Лозанна занимает седьмое место в индексе. Имея всего около 150 000 жителей, город может предложить им определенную "интимность" городского пространства.

"Мне нравится жить в Лозанне, потому что это такой маленький город со всеми удобствами большого города", - сказала Оливия Босшарт, PR-менеджер Lausanne Tourism. "Все так близко пешком. От станции всего 15 минут до озера [Женевского] и 15 минут до центра города".

Это также город, который серьезно относится к своей близости к природе и инвестирует значительные средства в парки, сады и другие зеленые зоны - с 360 гектарами городских зеленых насаждений и инициативой высаживать более 1400 новых деревьев каждый год.

Алексан Борноз, директор по коммуникациям города Лозанны, также отметила усилия города по предоставлению цифровых услуг жителям и посетителям: "Услуги электронного администрирования доступны для людей, живущих в Лозанне, включая онлайн-регистрацию и бронирование, информацию о транспорте и путешествиях, продажу городского вина и т.д."

Лондон, Великобритания

Занимая восьмое место в индексе, Лондон выделяется простотой онлайн-услуг, включая бронирование транспорта и простой доступ к Wi-Fi.

"С прекрасным транспортным сообщением как метро, автобусами, лодками, так и активными схемами путешествий, например велосипеды и скутеры, Лондон является веселым местом, где многое происходит ежедневно в течение недели, включая рестораны, пабы, ночная жизнь, концерты и т.д.", - сказала Эмма Орр с Winning Business UK Ltd., которая работала с 32 районами Лондона над инфраструктурой зарядки электромобилей.

В течение последних нескольких лет Орр наблюдал, как город принимает серьезные обязательства по постоянному развитию.

"В городе также наблюдается рост интеллектуальных сетей, возобновляемых источников энергии как в проектировании зданий, так и в плане сбора энергии", - сказала она. "Лондон стремится стать "чистым городом" как с точки зрения инфраструктуры электромобилей, так и с точки зрения зеленых насаждений и планов активных путешествий [пешеходных и велосипедных]. Транспорт для Лондона имеет цели, чтобы 80% поездок осуществлялись с помощью Active Travel (пешеходный, велосипедный и общественный транспорт) к 2041 году".

Приверженность города к устойчивому развитию также очевидна в его стремлении к инфраструктуре электромобилей.

"Инфраструктура электромобилей - это огромное технологическое изменение, которое мы наблюдаем в Лондоне больше, чем в любом другом городе Великобритании", - сказала Орр, добавив, что эта инициатива тесно связана с городской политикой зон ультранизких выбросов, что делает управление электромобилями дешевле, чем автомобилями с ДВС, за проезд которых нужно платить.

Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты

Абу-Даби занимает 10 место в индексе. Город получил чрезвычайно высокие оценки за удобство транспортировки и онлайн-бронирования, высокий уровень санитарии даже в беднейших районах города, цифровые навыки, которым хорошо учат в школах, и как место, где люди разных этнических групп чувствуют себя желанными.

Умные и удобные функции транспортной системы города не имеют себе равных.

"Интеграция городской инфраструктуры зарядки транспортных средств и решений для автономного вождения сделала поездку на работу плавной и эффективной", - сказал Дханвин Срирам, житель Абу-Даби и основатель инструмента ИИ Prompt Vibes. "Интеллектуальный центр мобильности обеспечивает бесперебойное управление наземным, морским, воздушным и железнодорожным транспортом. Эта передовая система не только уменьшает пробки, но и минимизирует воздействие на окружающую среду".

Он также указывает на недавно спланированный микрорайон Масдар-Сити как модель устойчивого городского развития.

"[Его] дизайн сочетает традиционную арабскую архитектуру с современными технологиями, обеспечивая естественную прохладу даже в жаркие летние месяцы", - сказал он. "Широкое использование солнечных панелей на крышах использует энергию Солнца, что делает его одной из крупнейших фотоэлектрических установок на Ближнем Востоке".

Абу-Даби - это место, где сочетаются технологии и устойчивость, что делает жизнь таких жителей, как я, проще и приятнее, - говорит Дханвин Шрирам

Большинство зданий в Масдар-Сити имеют рейтинг LEED Gold или Platinum, и все здания спроектированы таким образом, чтобы уменьшить потребление энергии и воды минимум на 40%. Хотя строительство шло медленнее, чем ожидалось, территория планирует стать достаточно большой для 40 000 жителей.

Другие интересные места на планете

Как писал УНИАН, журнал о развлечениях и культурной жизни Time Out составил список из 24 самых недооцененных направлений по всему миру, на которые стоит обратить внимание в 2024 году. Среди таких недооцененных мест - австралийский остров Тасмания, Антарктида, Монголия, финский город Турку и т.д.

Также мы рассказывали о трех странах Европы с самыми чистыми пляжами. Возглавила рейтинг Хорватия, омываемая голубыми водами Адриатического моря.

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