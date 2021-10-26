Остров в Атлантическом океане у побережья Африки с райским тропическим климатом и европейским уровнем сервиса, находящийся в шести часах лета от Киева, – Мадейра – приглашает украинцев сбежать от холодной осени и окунутся в праздник "вечной весны".

Благодаря прекрасному географическому расположению и уникальному горному рельефу на этих островах круглый год сохраняется мягкая погода с умеренной влажностью и средней температурой в 25 градусов по Цельсию летом и 17/18 градусов - зимой. Температура воды, благодаря влиянию теплого Гольфстрима, также комфортна и колеблется между 18 и 22 градусами в зависимости от сезона.

Мадейра радует туристов крайне мягким режимом ограничений, связанных с COVID-19, сногсшибательной природой, вкусной едой и насыщенной культурно-фестивальной жизнью.

Путешествие без ограничений

Туристов не может не порадовать, что Мадейра открыта для путешественников, привитых любыми вакцинами, а не только теми, которые одобрены в ЕС. Если же гость не имеет паспорта вакцинации, пограничникам достаточно будет увидеть негативный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прилета (в противном случае, сделать ПЦР-тест можно непосредственно в аэропорту Мадейры), либо справку о недавно перенесенной болезни. Для быстрого прохождения границы туристам рекомендуется заполнить специальную форму на сайте madeirasafe.com и по прилету продемонстрировать сотрудниками аэропорта сгенерированный QR-код.

Удобства добавляет тот факт, что с июля текущего года авиакомпания SkyUp запустила на Мадейру первые прямые рейсы, что позволяет добраться до пункта назначения без лишних пересадок и стресса.

А путевки по приемлемым ценам украинцам предлагает отечественный туроператор JoinUp – цена на них стартует от 40 тысяч гривен за неделю для двоих.

Природные красоты

Одной из главных достопримечательностей Мадейры является ее разнообразная и богатая, экзотическая природа. Цветущие орхидеи, гортензии, лаванда, тюльпановые деревья, плюмерия – неполный список цветов, которые круглый год радуют взгляд путешественников своим пышным цветом, источая сладкий аромат. При этом, завезены растения на Мадейру из разных уголков света, но благодаря благоприятному климату, прижились они на острове, как у себя на родине.

На Мадейре есть много садов, в которых произрастают различные виды уникальных, необычных растений. Самый популярный среди них – Ботанический сад, где на площади свыше 35 тысяч квадратных метров уживаются более двух тысяч различных цветов и деревьев со всех континентов.

Не меньшего внимания заслуживают леса Мадейры , объединяющие самую разнообразную флору и фауну, особое внимание привлекают субтропические леса Laurissilva и заповедники, которые являются неотъемлемой частью природного наследия острова и центром притяжения экотуризма.

Другая важная составляющая природы острова , о которой, наверняка, хочется услышать путешественникам – пляжи. Местные пляжи самые разнообразные. И встречаются они всевозможных видов: каменистые, галечные, пляжи с завезенным песком и местным – вулканическим, имеющим характерный черный цвет.

Культура и досуг

Помимо потрясающих природных красот, Мадейра готова порадовать своих гостей масштабной и впечатляющей культурной программой.

Так, с 1 по 24 октября на острове проходит Фестиваль цветов (обычно фестиваль проходит в Мае но в этом году из-за ситуации с пандемией он был перенесен на октябрь) – истинное буйство красок и ароматов. В этот период остров будет украшен цветочными коврами, а в концертном павильоне на Центральном проспекте будут проходить ежедневные музыкальные концерты.

Другое ближайшее яркое событие – Фестиваль Колумба, который будет проходить на острове Порту-Санту, входящем в архипелаг Мадейра, с 7 по 10 октября. По сути, в этот период на острове будут проводится различные активности, наполненные духом шестнадцатого века, когда известный мореплаватель открыл остров.

Следующий фестиваль, который нельзя пропустить ни одному уважающему себя туристу, носит гастрономическую направленность, и это – Фестиваль вина. В этом году он проходит с 8 по 24 октября. В этот период у гостей острова будет возможность попробовать различные, потрясающе вкусные виды местного вина (советуем уделить особое внимание легендарному местному вину Мадера, сделанное из четырех видов винограда) и узнать секреты его приготовления, а также поучаствовать в сборе урожая.

В отдельные же дни проведения Фестиваля у путешественников будет возможность порадовать не только свои вкусовые рецепторы, но и слух, посетив концерты инструментальной музыки на винодельнях.

При этом, перечисленными фестивалями досуг на Мадейре не ограничивается – во-первых, культурная программа на острове прописана на круглый год и сменяется с каждым месяцем, а во-вторых, курорт предлагает множество опций для активного отдыха: как пешие маршруты, так и морские прогулки, а также воздушный спорт.

Гастрономический рай

Помимо активностей и развлечений, важной составляющей качественного отдыха является вкусная еда, и ее на острове также в изобилии.

На Мадейре вы найдете большой выбор свежих, спелых и сочных экзотических овощей и фруктов, а свежевыжатыми соками вас будут баловать ежедневно. Кроме того, на райском острове много свежей рыбы, которую вылавливают ночью, и продают на прилавках с самого утра. Для мясоедов – есть богатый выбор блюд из классических для наших широт говядины (знаменитый португальский шашлык) и курятины, а также баранины и козлятины. Классический гарнир для жителей Мадейры – рис, картофель и батат.

При этом, важной отличительной особенностью островной кухни является то, что местные используют минимальное количество специй и соусов, среди самых распространенных видов приправ – лавровый рис, орегано, майоран и чеснок.

Кстати, порции в Мадейре – настолько большие, что остаться голодным после обеда просто невозможно!

…В Украину идет похолодание. На выходных в нашей стране ожидаются первые заморозки до минус трех градусов по Цельсию, при этом, рассчитывать на то, что в ближайшее время в домах украинцев включится отопление, пока не приходится. А значит – самое время отправится на поиски тепла и тропических наслаждений!

Напомним, туры в Мадейру стартуют от 40 тысяч гривен для пары.

Автор: Григорий Бондарь